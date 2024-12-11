PUBG Mobile vous emmène au cœur de la Terre du Milieu

Dans le cadre d'un événement promotionnel, les joueurs de PUBG Mobile délaissent les champs de bataille habituels pour un autre objectif : défendre la forteresse de Hornburg.
Depuis son lancement, PUBG Mobile
a eu droit à de nombreuses collaborations en jeu avec des licences
et des marques diverses. Ainsi, la communauté a vu arriver dans ses champs de bataille le chaos d'Arcane
, les héros de la série The Boys, l'ambiance post-apocalyptique de The Walking Dead et même les Angry Birds. En cette fin d'année 2024, un nouvel univers vient rejoindre cette liste.
Mais celle-ci se démarque des précédentes par son univers. Jusqu'alors, les collaborations proposées dans PUBG Mobile prenaient place dans des mondes contemporains ou futuristes. Mais aujourd'hui, vous pouvez rejoindre une terre de légende confrontée à une terrible menace.
Une alliance pour les défendre tous, y compris dans le monde de PUBG Mobile
Pour célébrer la sortie en salles le 11 décembre 2024 du film d'animation Le Seigneur des Anneaux: La Guerre des Rohirrim
, Warner Bros. Pictures s'est associé à PUBG Mobile. Depuis le 9 décembre 2024, un événement temporaire axé sur le film et son élément clé (la forteresse de Hornburg) est accessible à tous.
Aux côtés d'Héra, l'héroïne du film, vous devez protéger le royaume de la menace de Wulf, un redoutable seigneur Dunlending assoiffé de vengeance.
En plus de proposer une nouvelle carte inspirée des champs de bataille de la Terre du Milieu, l'événement Alliées du Royaume en question vous invite à réaliser une série de quêtes quotidiennes et de défis
. Chaque mission validée sera récompensée par des points à échanger contre des récompenses variées. Pour les amateurs de défis plus ardus, un système de défis d'élite est aussi proposé.
Plus difficiles à valider, ils récompenseront la vaillance et le courage des plus téméraires avec des trésors convoités.
L'objectif de cette collaboration est de ravir les deux communautés en offrant un événement immersif et riche en surprises. Cameron Curtis, vice-président exécutif du marketing numérique mondial chez Warner Bros. Pictures, a déclaré que « Notre partenariat avec PUBG MOBILE apporte une nouvelle dimension passionnante à notre campagne de promotion pour le film Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim, et propose un savant mélange de gameplay immersif et de narration cinématographique pour offrir une expérience toujours plus riche à notre public
».
Enfin, vous pourrez prolonger votre épopée dans le monde du Seigneur des Anneaux en ajoutant de nouvelles apparences inédites à votre collection. Via cet événement, vous pouvez obtenir le set de personnage Skadiwynn Sentinel, le skin de fusil de sniper Gungnir M24 et le skin de fusil de chasse à double canon Gjallarhorn
.
L'événement Alliés du Royaume est proposé aux joueurs de PUBG Mobile jusqu'au 7 janvier 2025
. Alors n'attendez plus pour répondre à l'appel et protéger, aux côtés d'Héra, le royaume de Helm.
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