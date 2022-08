PUBG Mobile : Un crossover avec Dragon Ball est prévu pour 2023

PUBG MOBILE x DRAGON BALL

Coming soon in 2023 pic.twitter.com/FRNxYOo0ym — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) August 30, 2022

Depuis de nombreux mois maintenant, les différentes versions de(PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS) accueillent des crossovers. Les joueurs et les joueuses se souviendront certainement de celui avec NieR: Automata et NieR: Replicant. Plus récemment, nous avons pu découvrir un événement en lien avec la franchise Assassin's Creed sur PUBG, mais aussi NEW STATE Mobile. En 2023, c'est un tout autre crossover qui nous attend.n'est et ne sera donc pas la seule licence à avoir le droit à un crossover avec le célèbre manga d'Akira Toriyama, Dragon Ball. En effet, les développeurs de PUBG Mobile ont récemment annoncé, via un post sur leur compte Twitter, qu', et plus précisément Dragon Ball Super, aura lieu, sur le soft.À l'heure actuelle, aucune date de sortie n'a été précisée et aucun détail concernant le contenu de ce crossover n'a été partagé. Évidemment, dès que de nouvelles informations seront disponibles à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.Rappelons, pour finir, que PUBG (consoles PlayStation, Xbox et PC), PUBG Mobile et NEW STATE Mobile sont disponibles gratuitement.