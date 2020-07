PUBG Mobile reste très lucratif, avec 1,3 milliard de dollars engrangés en 2020

Toujours aussi populaire, la version mobile de PUBG a gagné autant ces six derniers mois que depuis sa sortie en 2018.

et sa version chinoise Game For Peace. Si le battle royale avait déjà démarré l'année en trombe avec 200 millions de dollars de revenus en janvier, ces chiffres n'ont fait qu'augmenter ou presque jusqu'à ce mois de juin,. Depuis son lancement,, rien que ça.Comme le rapporte Sensor Tower, en 2020,, puisque Garena Free Fire n'a rapporté « que » 300 millions de dollars alors que Knives Out en comptabilité 260. Call of Duty: Mobile, l'autre franchise populaire, ne peut rivaliser avec PUBG Mobile, puisque ce dernier en engrangé 220 millions de dollars en 2020.Sensor Tower nous apprend également que c'est la version chinoise (Game For Peace) qui est la plus populaire et la plus lucrative, avec 1,6 milliard de dollars de revenus au total, soit 52 %. La deuxième place est attribuée aux États-Unis avec 14 % de part de revenu, alors que le Japon complète le podium avec 5,6 %. Finalement,, faisant de ce jeu l'un des plus populaires du genre. Popularité qui ne devrait pas décroître dans les semaines à venir, étant donné que les développeurs continuent d'alimenter le jeu, avec par exemple une nouvelle carte