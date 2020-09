PUBG Mobile est banni en Inde

Pourquoi PUBG Mobile est-il banni en Inde ?

Avec environ 1,3 milliard d'habitants, l'Inde est l'un des pays les plus peuplés du monde, et une grande partie des Indiens est friande de jeux mobiles, et notamment de. Le battle royale sur smartphone est très populaire dans le pays, et la scène esport s'est largement développée ces derniers temps, avec l'implantation et le soutien financier de plusieurs franchises mondialement connues. Seulement, mauvaise nouvelle et coup dur pour des millions de joueurs,Même si les raisons avancées ne sont pas explicites, ce bannissement massif de plus de cent applications, dont fait partie, est en partie dû aux tensions actuelles entre l'Inde et la Chine, puisque la totalité des 118 applications est développée par une société chinoise. Pour ce qui est deSelon le gouvernement indien, ces applications pourraient « porter préjudice à la souveraineté et à l’intégrité de l'Inde », avec en prime le vol et la transmission des données des utilisateurs, toujours selon le gouvernement, qui s'est exprimé dans un communiqué , dans lequel nous pouvons également retrouver la liste de toutes les applications bannies.Après TikTok en juin, c'est donc une autre application qui possédait des millions d'utilisateurs dans le pays qui est banni, et il semblerait que soit plus ou moins définitif. À quelques jours du lancement de la prochaine mise à jour majeure, qui accueillera Erangel 2.0 , c'est donc une mauvaise nouvelle pour les développeurs, mais aussi pour ces joueurs, qui ne pourront pas en profiter.