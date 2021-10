PUBG Mobile accueille un événement Baby Shark

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Godzilla, Resident Evil ou encore la licence Metro,. Bien que PUBG: NEW STATE arrive d'ici quelques jours, Krafton n'en oublie pas pour autant son autre jeu, puisqu'il vient d'annoncer une nouvelle collaboration, un peu spéciale., personnage d'une chanson pour enfants que nous avons tous entendu au moins une fois.Ce nouvel événement, organisé sous la forme d'un concours, permet de remporter la tenue Baby Shark. Les règles du jeu sont relativement simples, puisqu'il vous est demandé d'aller récupérer une emote Baby Shark directement en jeu, dans l'onglet dédié à l'événement, puis de vous enregistrer en train d'utiliser l'emote, d'une manière « unique ou créative » et de partager votre clip sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BabySharkEmote. Cinq gagnants seront tirés au sort parmi les participants et obtiendront donc cette fameuse tenue.Vous avez jusqu'au 11 novembre pour participer à cet événement pour le moins original. Notez queRappelons que le nouveau jeu mobile,, arrivera le 11 novembre et sera également free-to-play. Il proposera une expérience futuriste, avec de nouveaux véhicules, de nouvelles armes, une carte inédite et quelques fonctionnalités originales.ne devrait cependant pas être laissé de côté, et des événements similaires seront normalement encore organisés.