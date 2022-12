PUBG débarque sur l'Epic Games Store

PUBG arrive sur l'Epic Games Store

est l'un des battle royale les plus populaires, et le précurseur du genre, avec H1Z1. S'il est loin de ses meilleures performances, avec plus de trois millions d'utilisateurs simultanés sur Steam, en janvier 2018, il reste une place forte de Steam, avec des pics journaliers à près de 400 000, ce qui est excellent. Mais voilà, pour étendre son public et tenter de trouver un nouveau souffle, un an après son passage en free-to-play,L'annonce peut paraître surprenante pour diverses raisons,, mais cela va, probablement, permettre à certains de découvrir le battle royale sans devoir migrer de plateformes., soit quelques heures après le déploiement de la mise à jour 21.1 , qui marque, entre autres, le retour de Vikendi sur les serveurs. Il sera d'ailleurs possible de le prétélécharger pour anticiper sa sortie.Pour le reste, cette version sera, bien évidemment, la même que celle disponible sur Steam, et toutes les mises à jour qui suivront seront déployées sur toutes les plateformes. Le cross-play sera aussi activé, pour jouer ensemble, si vous avez des amis sur la plateforme de Valve. Si vous n'y avez jamais joué, l'expérience est plus bien axée sur le réalisme que Fortnite, et plusieurs cartes sont jouables, pour varier le gameplay.En outre, il est précisé qu'il sera possible de