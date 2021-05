PUBG : MàJ 12.1, saison 12, tous les détails

Mise à jour de Miramar Miramar, la deuxième carte représentant PUBG, a eu droit à sa première mise à jour de taille depuis son lancement. La carte et les paramètres de Miramar sont les mêmes, seuls les visuels ont fait l’objet de changements. Voyons en détail les nouveautés et les modifications !



Mises à jour du terrain Nous avons utilisé de nouveaux variants basés sur des matériaux existants. Nous avons également ajouté des falaises pour les pentes très raides afin d’ajouter des détails tout en marquant clairement les zones où il n’est pas possible de grimper. Nous avons fait un brin de ménage dans les zones où le relief ne semblait pas naturel, en ajoutant des détails aux endroits où un seul matériau était visible.



Mises à jour de la falaise Nous avons ajouté une touche supplémentaire pour rendre le bord de la falaise plus abrasif et le sol plus agréable à regarder.



Mise à jour du feuillage Des arbres et des plantes ont été ajoutés en fonction du feuillage précédent.



Mises à jour de l’éclairage L’un des objectifs était de créer une ambiance de chaleur, de sécheresse et d’aridité pour différencier l’atmosphère et la palette de couleurs par rapport aux autres maps. En regardant la carte, nous avons déterminé la trajectoire des rayons du soleil, et ajusté les paramètres d’éclairage pour mieux représenter les différents moments de la journée. Nous avons cherché à créer une image plus douce et moins contrastée pour réduire la fatigue oculaire tout en garantissant des affrontements à plus longue distance. Pour les types de météos existants : Ensoleillé, Crépuscule, Aurore et Nuageux, l’intensité et la couleur ont été ajustées. Tempête de sable et Pénombre seront inaugurées dans le mode Challenger. Enfin, des améliorations ont été apportées au bunker et à l’éclairage intérieur.



Mises à jour des objets et des >bâtiments De nombreux bâtiments et objets sur la carte ont reçu des améliorations visuelles.



Mises à jour du désencombrement Amélioration du flux grâce à l’élimination des encombrements.



Nouvelle arme – Lynx AMR

Le L6 Lynx est le premier fusil anti-matériel de PUBG, une arme semi-automatique provenant des caisses et capable de pénétrer les équipements militaires, les joueurs avec gilets pare-balles et les véhicules. Destiné à contrer les véhicules, le L6 reste un fusil de précision efficace contre les joueurs lorsqu’il est utilisé intelligemment. Meilleur fusil de précision anti-véhicule du jeu, le Lynx AMR peut tout simplement détruire le BDRM ou éliminer ses occupants en pénétrant les vitres des fenêtres. Capable de détruire les véhicules faibles, comme les motos, en un seul tir, et la plupart des autres véhicules ordinaires en deux ou trois tirs.

Premier pistolet de calibre 50 de PUBG

Les joueurs disposent de cinq tirs, sans possibilité de rechargement

Apparaît uniquement dans les caisses d’approvisionnement de Miramar, lors des parties normales. Cet élément sera mis à jour via la future mise à jour dans les parties personnalisées, le mode bac à sable et le mode entraînement. Nouveau véhicule – Quad

Le quad est un véhicule tout-terrain, équipé de quatre pneus à basse pression, d’un siège occupé par le pilote et d’un guidon pour le contrôle de la direction. L’ATV PUBG est modélisé à partir d’un modèle de course pour adulte, mais inclut un siège arrière pour un passager, positionné derrière l’opérateur. Explorez le monde au guidon d’un quad surpuissant ! Caractéristiques du véhicule Santé : 750 Vitesse maximale : 110 km/h (125 km/h avec boost max) Portée maximale : 24,4 km (18,5 km avec boost max) Places 2

N’apparaît que sur Miramar et sera implémenté dans les parties personnalisées, le mode bac à sable et le mode entraînement lors de la prochaine mise à jour. Saison 12 compétitive

La saison 11 compétitive, qui était plus intense que jamais, est terminée. C’est le moment de profiter pleinement des récompenses ! Lorsque vous vous connecterez au jeu après le début de la saison 12 compétitive, les récompenses de la saison 11 seront ajoutées à votre inventaire. Les récompenses sont attribuées en fonction de votre classement à la fin de la saison finale. L’emblème Identité PUBG pour chaque palier qui comprend une animation peut être acquis en atteignant le palier Platine ou supérieur. Récompenses débloquées À l’exception du skin de parachute que les joueurs pourront garder définitivement, le reste des récompenses qu’il est possible de gagner ne sont « débloquées » que pour la durée d’une seule saison compétitive, et ce, afin de mettre en valeur les accomplissements de la saison précédente.

Seules les récompenses débloquées de la file compétitive la plus élevée d’un joueur seront octroyées.

Les récompenses débloquées se trouvent dans l’inventaire au début de la nouvelle saison.

Une fois la saison compétitive terminée et la maintenance du serveur en cours, les récompenses débloquées seront collectées depuis l’inventaire. Système d’amélioration des skins d’armes

Présentation d’un nouveau système d’amélioration. Il s’agit d’un skin d’arme évolutif qui peut augmenter le niveau du skin d’arme en consommant des matériaux ou des biens spécifiques. À chaque niveau atteint, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées au skin du gun, fonctionnalités qui peuvent être acquises dans la caisse porte-bonheur de skins d’armes. Il est possible d’acheter des coupons Contrebande à l’aide de PB, et après la mise à jour du serveur de jeu. Ces coupons seront fournis lors de divers événements organisés dans le menu principal et d’événements communautaires. En outre, vous avez également plus ou moins de chances d’en trouver dans la caisse PB vendue au magasin. Caisse de contrebande Vous pouvez choisir de l’ouvrir une fois ou dix fois. Ouvrir une fois : 200 G-Coin Ouvert dix fois : 1 800 G-Coin Il y a une chance d’acquérir des skins d’armes et des matériaux pour améliorer les skins d’armes. Skins d’armes améliorables Skin d’arme ordinaire : Palier spécial ou supérieur (spécial, rare, élite, épique) Schémas (élément matériel) Polymère (élément matériel) Il est possible d’ouvrir les caisses de contrebande avec 10 coupons Contrebande. Mais, il n’est pas possible de les ouvrir 10 fois avec des coupons Contrebande. Vous pouvez obtenir 10 morceaux de ferraille en ouvrant des caisses de contrebande à l’aide de G-Coin. Les morceaux de ferraille peuvent être utilisés pour acheter des objets dans le magasin de ferraille.

Magasin de ferraille

Les morceaux de ferraille obtenus en ouvrant les caisses de contrebande peuvent être utilisés pour acheter des objets dans le magasin de ferraille. Les morceaux de ferraille peuvent être conservés pour de bon. Objets disponibles : [PROGRESSIF] Tête d’engrenage – Beryl M62 Schémas Coupons Contrebande

Armes Vous pouvez consulter les caractéristiques d’amélioration pour chaque niveau des skins d’armes améliorables, et les améliorer en consommant vos matériaux.

Amélioration de vos skins d’armes améliorables Schémas et polymère requis L’amélioration débloque des fonctionnalités au fur et à mesure de leur évolution. Plus de schémas et de polymères sont nécessaires pour passer au niveau suivant. Les caractéristiques du skin améliorable, [PROGRESSIF] Tête d’engrenage – Beryl M62, pour chaque niveau sont les suivantes. 1 Cosmétique Skin de base (apparence de niveau 1) 2 Skin de chargeur/canon 3 Cosmétique Skin non commun (apparence de niveau 2) 4 Battlestat – Frags au total 5 Animation Examiner armes 6 Skin Killfeed 7 Skin Poignée 8 Cosmétique Skin rare (apparence de niveau 3) 9 Skin Caisse de butin 10 Skin Lunette de visée Une fois que le skin d’arme est amélioré, il n’est pas possible de revenir en arrière.

Recycler Vous pouvez recycler vos skins d’armes pour gagner les matériaux nécessaires à de futures améliorations

Recycler – Skin d’arme Il est possible de sélectionner jusqu’à 12 skins d’armes à la fois Vous pouvez obtenir des polymères en récupérant un skin d’arme ordinaire Vous pouvez gagner des schémas et du polymère en recyclant un skin d’arme améliorable Les paliers qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessous (Événement, Basique, Ultime) ne peuvent pas être recyclés

Interface utilisateur/expérience utilisateur Application d’un menu contextuel personnalisé Le contrôle au bouton gauche de la souris sera maintenu. Cliquer sur le bouton droit de la souris affiche un menu supplémentaire pour l’élément sélectionné.

Ajout d’informations sur le palier dans l’aperçu du magasin Aperçu d’ensemble Ajout du nom du palier et du code couleur à gauche du nom de l’objet (en y positionnant le curseur de la souris) Aperçu d’objet unique Affichage de l’emplacement de l’objet et du nom du palier en haut à gauche de l’interface utilisateur

Ballon du menu principal

Vous vous ennuyez quand vous attendez le début des hostilités sur l’île de départ ? Maintenant, il y a des ballons de football avant que le match ne commence ! Attendre sur l’île de départ n’a jamais été aussi amusant. Disputez un petit match de football avec les joueurs se trouvant sur place. Dribblez, passez et tirez ! Cela dit, ne lancez pas la balle dans l’eau… Les ballons de football disparaissent dès que le jeu commence.

2 ballons de football apparaissent dans chaque zone où les joueurs se connectent sur toutes les cartes. Amélioration des bots

Depuis l’inauguration des bots, de nombreuses mises à jour et améliorations ont été implémentées. Cette mise à jour permettra à tous les bots de sauter de l’avion, tout comme les autres joueurs. En outre, le système global des bots a été amélioré. Bots dans le jeu Partie : Partie normale Cartes où se trouvent les bots améliorés : Erangel, Miramar, Sanhok, Vikendi Perspective : TPP/FPP Modes Solo/Duo/Escouade

Monde

Dans le bâtiment du Panthéon, les lauréats du PGI.S seront exposés. Ressentez à nouveau dans le jeu toute l’ambiance explosive du PGI.S ! S et les mises à jour relatives aux gagnants L’uniforme de l’équipe gagnante sera exposé dans le bâtiment du Panthéon. Les noms des lauréats seront affichés sur le tableau du Panthéon. Les photos des moments marquants du PGI.S seront affichées L’insigne de l’équipe gagnante sera ajouté Le trophée gagnant du PGI.S 2021 sera exposé

Améliorations du ramassage d’urgence Merci pour l’énorme quantité de commentaires reçus depuis la première introduction de la fonction de ramassage d’urgence. Avec vos commentaires à l’esprit, voici les changements effectués : Les avions de prise en charge d’urgence apparaîtront moins fréquemment.

Il y a maintenant un temps de recharge de 90 secondes entre les avions.

Un compte à rebours apparaît sur l’icône de prise en charge d’urgence si un avion n’est pas disponible. L’utilisation du ramassage d’urgence alors que les avions sont en temps de recharge entraînera le gaspillage du kit.

Amélioration des sons de la corde sonore lorsque les joueurs attachés se déplacent.

Changement du modèle de l’avion. Séparation de la triche et du système de réputation De nouveaux changements ont été apportés au système visant à empêcher la baisse des scores de réputation due à de faux rapports de triche ou à des expulsions de joueurs innocents. Nous avons apporté ces modifications pour qu’aucun point de réputation ne soit perdu en cas d’expulsion pour tricherie Les points de réputation diminueront pour les autres types d’interdiction/expulsion

Nous avons apporté des modifications au texte des directives Actuellement : Vous pouvez gagner des points de réputation et accéder à des niveaux supérieurs en terminant avec succès des matchs compétitifs et standard. Vous perdrez des points de réputation si vous abandonnez des parties ou si vous êtes signalé pour frags d’équipe, langage abusif, etc. Vous perdrez une grande quantité de points de réputation si vous écopez de plus de 7 jours de suspension. OBJECTIF VISÉ : Vous pouvez gagner des points de réputation et monter en niveau en disputant des matchs compétitifs ou standard (mode solo BR compris), sans abandon des matchs. Vous pouvez perdre des points de réputation et des niveaux si vous êtes signalé pour frag d’équipe, langage abusif, griefing, etc. ou si vous êtes expulsé pour de telles actions. Vous pouvez perdre des points de réputation et des niveaux lorsque vous êtes expulsé en raison d’un partage de compte, de publicité, d’une utilisation de programmes/matériels non autorisés ou d’autres actions qui enfreignent le Code de conduite. Les rapports de joueurs pour tricherie ne baisseront pas votre niveau de réputation, afin d’éviter les « rapports de représailles ». Les rapports et les interdictions liés aux programmes non autorisés sont traités par un système distinct et ne diminueront donc pas la réputation. Les joueurs qui trichent seront toujours sanctionnés et expulsés comme d’habitude.

Social Ajout d’un bouton permettant de visualiser le profil de la personne qui a envoyé le message d’invitation de l’équipe Vous pouvez maintenant consulter le profil de la personne avant d’accepter son invitation

Dans le cas de messages d’invitation à plusieurs équipes, le numéro est affiché dans le coin supérieur droit du message. Lorsque plusieurs messages d’invitation d’équipe sont reçus, le nouveau message d’invitation d’équipe est affiché en premier plan par défaut. Lors de la réception d’une nouvelle invitation d’équipe pendant la consultation du profil via le message d’invitation d’équipe : Les messages d’invitation d’équipe des joueurs du profil que vous consultez actuellement seront affichés en premier plan, et les nouvelles invitations d’équipe seront placées derrière. Vous pouvez vérifier qu’il y a une invitation à l’aide du numéro affiché en haut à droite du message.

Amélioration des performances Réduction des coûts de duplication des serveurs pour l’apparition de personnages

Modification de l’option « Ne pas utiliser la mise à l’échelle de l’affichage dans les paramètres DPI élevés » pour que celle-ci se comporte de la même manière, sans avoir à la définir manuellement

Nous avons parallélisé la configuration des données physiques pendant le processus de chargement Efficacité accrue du CPU Réduction des chutes du nombre d’images par seconde et des saccades grâce à l’optimisation

Réduction du temps de traitement, qui occupe une grande partie du frame-time du serveur Objets et skins

PCS 4 Période de vente KST : 2 juin 11 h – 24 juin 18 h PDT : 1er juin 19 h – 24 juin 2 h CEST : 2 juin 4 h – 24 juin 11 h

Objets Pack Coupons et AKM Crash Test Pack Équipement Crash Test Tenue complète de Crash Test Pack Coupons et Moto Crash Test Pack Coupons et SKS Crash Test Pack Coupons et emote Crash Test Pack Valeur Crash Test Pack Moto et Arme Crash Test

CnH



Période de vente KST : 23 juin 11 h – 15 septembre 11 h PDT : 22 juin 19 h – 14 septembre 19 h CEST : 23 juin 4 h – 15 septembre 4 h

Objets Pack de CNH Chemise de CNH Short de CNH SLR de CNH

Plaques



Période de vente KST : 23 juin 2021 11 h – 22 juin 2022 11 h PDT : 22 juin 2021 19 h – 21 juin 2022 19 h CEST : 23 juin 2021 4 h – 22 juin 2022 4 h

Objets Big Bang Fan de la déco Fumée de canon Le revenant

Journée du shopping Vigilante



Période de vente KST : 14 juin 2021 11 h – 13 juin 2022 11 h PDT : 13 juin 2021 19 h – 12 juin 2022 19 h CEST : 14 juin 2021 4 h – 13 juin 2022 4 h

Objets 4 sets Ensemble Molosse de sang Museau Molosse de sang Veste Molosse de sang Pantalon Molosse de sang Bottes Molosse de sang Gants Molosse de sang Ensemble Justicier Cheveux Justicier (Bonus – Pas de vente individuelle) Masque Justicier Combinaison Justicier Veste Justicier Chaussures Justicier Ensemble Casque Justicier Molosse de sang – Casque (niv. 1) Justicier – Casque (niv. 2) Justicier – Casque (niv. 3) Ensemble Sac à dos Justicier Molosse de sang – Sac à dos (niv. 1) Molosse de sang – Sac à dos (niv. 2) Justicier – Sac à dos (niv. 3) 2 emotes Emote de la victoire 54 Emote de la victoire 55

Onirisme océanique



Période de vente KST : 30 juin 2021 11 h – 29 juin 2022 11 h PDT : 29 juin 2021 19 h – 28 juin 2022 19 h CEST : 30 juin 2021 4 h – 29 juin 4 h

Objets 3 sets Tenue complète de sirène Cheveux Sirène Maquillage Sirène Tenue de sirène Tongs Sirène TENUE COMPLÈTE DE MAÎTRE PLONGEUR Casque Maitre plongeur Combinaison Maitre plongeur Bottes Maitre plongeur Tenue complète de Homard Masque de homard Costume de homard Danse de la victoire 56 1 emote Danse de la victoire 56 1 véhicule AquaRail Onirisme océanique

El Solitario



Période de vente KST : 2 juin 11 h – 31 décembre 11 h PDT : 1er juin 19 h – 30 décembre 18 h 2 juin 4 h CEST – 31 décembre 4 h CET

Objets 2 sets Ensemble Motard El Solitario Serpent El Solitario – Casque (Niv. 1) Costume de motard El Solitario Gants de motard El Solitario Bottes de motard El Solitario (Foncées) Ensemble Loup El Solitario Loup El Solitario – Casque (niv. 1) Combinaison Loup El Solitario Gants Loup El Solitario Bottes de motard El Solitario (Grises)

Système de replay Le système de replay a été mis à jour. Les fichiers de replay des mises à jour précédentes ne sont désormais plus utilisables. Correctifs de bugs Gameplay Correction du problème qui empêchait les bots d’attaquer les joueurs à moto.

Correction d’un problème avec la vitesse de saignement d’un bot neutralisé.

Correction du problème où les bots n’attaquaient pas les joueurs pendant plus de dix secondes.

Correction du problème où un message différent était affiché après avoir accepté «Continuer avec cette équipe».

Correction du problème où l’angle de rotation haut / bas de la caméra était trop limité dans certains véhicules.

Correction du problème où la perspective du joueur ne revenait pas aux paramètres par défaut après avoir utilisé le ramassage d’urgence.

Correction du problème où les joueurs pouvaient lancer un objet à travers une fenêtre sans la casser.

Correction du problème où la fonction de masquage du casque était activée par défaut.

Correction du problème des listes de rapport de match montrant les membres n’appartenant pas à l’équipe lorsque le match est en cours.

Correction du problème d’un joueur neutralisé sur un Dirt Bike restant sur le véhicule, tout en roulant.

Correction du problème où le microphone pouvait s’activer après la mort même s’il n’était pas activé dans un match personnalisé.

Correction du problème où le personnage ne tenait pas son arme lorsqu’il sortait du véhicule dans certaines situations.

Correction du problème où un planeur à moteur détruit pouvait entraîner la désynchronisation du pilote à un endroit différent après l’atterrissage.

Correction du problème où la zone bleue bloquait l’interaction du sac à dos et du ramassage d’urgence.

Correction du problème qui empêchait les joueurs de s’éjecter du ramassage d’urgence Interface utilisateur Correction d’un problème où le surnom de l’équipe adverse était affiché dans la liste de sélection des joueurs lors du signalement d’un membre de l’équipe à partir du menu de gestion de l’équipe pendant un TDM.

Correction d’un problème où le pseudo d’un joueur n’était pas surligné en jaune dans les classements.

Correction d’un problème sur Miramar où l’interface utilisateur de la trajectoire de l’avion et la sortie de l’avion ne fonctionnaient pas correctement dans quelques situations spécifiques.

Alignement du texte dans Paramètres → Audio → Volume principal.

Correction du problème d’affichage aléatoire de l’interface utilisateur de l’équipement en rouge lors de la conduite dans un véhicule.

Correction du problème où le statut en ligne des membres de l’équipe n’était pas reflété en temps réel sur la page sociale.

Correction du problème d’affichage du message «Retour à la session personnalisée» lors de la création d’une correspondance personnalisée, puis de l’accès à l’écran Social.

Correction du problème où l’image de la mission de saison affichait la mauvaise arme.

Correction d’un problème où l’écran de résultat ne s’affichait pas à la mort lors du passage de l’écran des moments forts du replay, puis du retour au lobby et du jeu à nouveau.

Correction du problème où les joueurs pouvaient envoyer une invitation aux joueurs pendant un matchmaking et former une équipe.

Correction du problème où la couleur de la plaque signalétique de la récompense de maîtrise de survie NIV.370 était partiellement affichée dans la mauvaise couleur.

Correction du problème où les ordres de l’ami étaient mal affichés sur l’écran social.

Correction du problème des amis en ligne qui n’étaient pas mis à jour en temps réel sur le widget Social.

Correction du problème où certains menus n’étaient pas affichés dans le widget Social comme prévu.

Correction du problème où le temps de jeu avec des amis était affiché dans le menu Social.

Correction du problème où la traduction pour Play Zone et Red Zone n’était pas appliquée sur le killfeed.

Correction du problème qui faisait que les joueurs qui avaient déjà été ajoutés en tant qu’amis apparaissaient dans la liste «précédemment joué avec» sur certains comptes. Skin & Items Correction d’un problème d’affichage étrange du bras gauche, en fonction de la qualité graphique, après avoir équipé les bandages de test de collision.

Correction du problème de clipping survenant après avoir équipé le gilet NV.1 suivi de la tenue de Mad sur un personnage féminin.

Correction du problème de clipping lorsque Blouson Douceur piquante et le Masque Unseen Survivor PCS2 sont équipés en même temps.

