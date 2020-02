PUBG Lite : Comment télécharger la version low cost et free-to-play ?

Nous vous expliquons, dans notre article, comment mettre la main sur une version de PUBG accessible gratuitement à tous les joueurs, et ne demandant pas une machine surpuissante.

Qu'est-ce que PUBG Lite ?

Configurations de PUBG Lite

OS : Windows 7/8/10 64bit

: Windows 7/8/10 64bit Processeur : Core i3 2.4GHz

: Core i3 2.4GHz RAM : 4 Go

: 4 Go Carte Graphique : Intel HD Graphics 4000

: Intel HD Graphics 4000 Disque Dur : 4GB

: 4GB Direct X : Direct X 11

OS : Windows 7/8/10 64bit

: Windows 7/8/10 64bit Processeur : Core i5 2.8GHz

: Core i5 2.8GHz RAM : 8GB

: 8GB Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 6600 ou AMD Radeon HD 7870

: NVIDIA GeForce GTX 6600 ou AMD Radeon HD 7870 Disque Dur : 4GB

: 4GB Direct X : Direct X 11

Comment télécharger PUBG Lite ?

Depuis sa conception, PUBG LITE a été fait pour être une version du jeu qui soit accessible aux joueurs disposant d’ordinateurs à basses caractéristiques, tout en procurant la même complexité de l’expérience de jeu que le jeu PUBG original. Depuis janvier 2019, nous avons travaillé avec rigueur en prenant en compte les retours de la communauté pour améliorer la qualité du jeu. Nous avons hâte de voir la réaction des nouveaux pays et le développement du jeu.

- Minkyu Park, directeur du développement de PUBG LITE.

Rappelez-vous, en début d'année 2019, au mois de janvier pour être précis, PUBG Corp. avait lancé une phase bêta pour une version moins gourmande pour son battle royale . Si les tests ne s'étaient déroulés qu'en Thaïlande, nous venons d'apprendre que 52 nouveaux pays ont accueilli cette nouvelle version, totalement gratuite. La France fait, naturellement, partie de la liste, comme de nombreux autres pays européens. La liste peut être retrouvée en intégralité ici Bien que populaire,reste un jeu assez gourmand, et de nombreuses configurations n'arrivent pas à le faire tourner convenablement, et ce, même si toutes les options graphiques sont baissées au maximum. Suite à la plainte d'une multitude de joueurs, le studio a fait le choix de créer une version plus soft, avec des configurations demandées beaucoup plus abordables, devant convenir à la quasi-totalité des joueurs PC, comme vous pouvez le voir ci-dessous.sera proposé gratuitement aux joueurs, pour tenter de séduire un maximum de nouveaux adeptes. Cette nouvelle version ne sera toutefois pas disponible sur Steam, puisqu'il faudra passer par un launcher spécial, à cette adresse En plus de la plupart des fonctionnalités présentes dans, un mode inédit sera implanté, où deux équipes de quatre joueurs devront s'affronter, dans le but d'être la première équipe à obtenir 40 éliminations. À noter que les mises à jour déployées sur la version payante arrivent sur la version gratuite avec un décalage. Il faut parfois attendre pour profiter de certaines nouveautés.Évidemment, les Season Pass, élément propre à certains battle royale, permettant de gagner différentes récompenses, et depuis peu dans PUBG, sont disponibles.est donc disponible dans dans de très nombreux pays. Pour l'installer rendez-vous ici , et suivez les instructions.