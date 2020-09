PUBG : Les ranked en solo bientôt implantées

Announcement on our intentions to add Ranked Solo mode pic.twitter.com/tzXnDnVkag — PUBG Support (@PUBG_Support) September 3, 2020

Depuis le mois de mai,, permettant d'affronter des joueurs d'un niveau similaire, le but étant d'atteindre le rang « Master », le plus élevé et gagner moult récompenses. Malheureusement, au grand dam de toute une communauté,Peu de temps après le déploiement du mode ranked, les joueurs n'ont pas hésité à témoigner leur mécontentement, compte tenu des absences citées ci-dessus. Longtemps silencieux, ou alors expliquant qu'il n'était pour le moment pas possible d'intégrer d'autres modes, les développeurs viennent redonner espoir aux joueurs, en indiquant « travailler activement » pour, sans que cela soit handicapant pour les autres matchmaking, qui est pris très au sérieux par PUBG Corporation, dans le but de ne pas proposer un temps d'attente trop long à ses joueurs.Il faut comprendre dans ce message que, n'entraînant aucun désavantage sur le matchmaking, notamment. De plus amples informations seront prochainement partagées par les développeurs à ce sujet.