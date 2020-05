Le mode Compétitif de PUBG est enfin disponible. Retrouvez toutes les informations à savoir concernant ce mode tant attendu ci-dessous.

Le mode Compétitif dans PUBG

Comment gagner des rangs dans PUBG ?

Élimination

Assistance

Placement final

Les règles du mode Ranked

Seulement 64 joueurs par partie.

Les parties n'auront lieu que sur Erangel, Miramar et Sanhok, en FPP, TPP ou Escouades.

Le taux d'apparition de butin est augmenté.

La zone rouge est désactivée.

Le motoplaneur n'apparaîtra pas sur la carte.

Le timing de la zone bleue a été ajusté pour accélérer le gameplay.

Les bots ne sont pas disponibles.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Plus de trois ans après la sortie de PUBG , le, aussi appelé, fait son arrivée dans le battle royale par l'intermédiaire de la mise à jour 7.2. Celui-ci a pour objectif de proposer, normalement, des parties plus équilibrées puisque les joueurs qui s'affronteront sur le champ de bataille auront, plus ou moins, le même niveau. Pour cette nouvelle partie compétitive, plusieurs règles habituelles ont été modifiées, sur lesquelles nous sommes revenues, afin que vous ne soyez pas perdu.Tout d'abord, avant d'allant plus loin dans le fonctionnement de ce mode, sachez que comme dans tout bon jeu compétitif, des rangs sont donnés aux joueurs. Allant de Bronze à Maître en passant par Argent, Or, Platine, Diamant, ces derniers sont divisés en cinq paliers de I à V. Le but sera donc d'atteindre le rang le plus haut, mais cela ne sera pas une mince affaire.Comme vous devez vous en douter, il va falloir performer pour atteindre le rang Maître et faire partie des meilleurs. Pour cela, vous devrez accumuler le plus de RP possibles, qui peuvent être gagnées de la manière suivante :Il faudra donc savoir prendre des risques, mais aussi temporiser lorsque cela sera nécessaire, pour ne pas être éliminé prématurément de la partie et perdre des RP. Lors de chaque fin de partie, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir pour récapituler votre performance, ainsi que les gains ou pertes de RP.Certains changements peuvent être effectués en fonction du retour des joueurs. Cet article sera donc mis à jour si besoin.