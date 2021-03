PUBG : Les développeurs teasent le rework de Miramar, une rotation de cartes aura lieu chaque saison

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Avec l'arrivée de la saison 11 de PUBG,. Toutefois, ils diront au revoir à Karakin et Haven, qui ne seront plus jouables pendant une saison au moins. Bonne nouvelle cependant, puisque Steve the happy whale, coordinateur de la communauté, a expliqué sur Discord qu'à l'avenir, Karakin et Haven seront de nouveau disponibles.Ce n'est pas la seule information qu'a partagée Steve, étant donné qu'il a confirmé que. La quasi-totalité des cartes de PUBG sont passées par cette case-là, même les plus récentes à l'image de Vikendi, mais Miramar n'a pas connu de rework majeur, même si plusieurs changements ont été appliqués sur la carte désertique depuis son arrivée, en décembre 2017. Il ne peut néanmoins pas nous dire quand cette nouvelle version de Miramar sera disponible.Enfin, il explique pourquoi certains changements sont longs à être mis en place, même si cela peut paraître simple en apparence. En effet, cela n'aurait pas beaucoup de sens de « faire un changement qui plairait à 2 000 personnes, mais qui en énerverait 2 millions d'autres », il faut trouver un juste équilibre en posant le pour et le contre de chaque chose. « Ce n'est pas aussi simple que vous le pensez, quel que soit le caractère du changement, malheureusement » a-t-il conclu.Pour rappel, PUBG va accueillir sa saison 11 à la fin du mois de mars sur PC, et début avril sur consoles. Vous pouvez découvrir toutes les nouveautés ici . Qui plus est, le battle royale devrait également sortir une nouvelle carte cette année, la plus grande du jeu