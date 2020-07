PUBG : Les bruits de pas améliorés avec la saison 8

Avec le lancement de la nouvelle saison, les développeurs ont souhaité améliorer l'un des points souvent critiqués de PUBG : les bruits de pas.

À faibles distances, les bruits de pas sont différents selon que le joueur porte ou non des chaussures. Toutefois, le volume des foulées a été équilibré, ne conférant ainsi aucun avantage à se déplacer pieds nus.

Sur une distance moyenne/longue, les bruits de pas seront exactement les mêmes, que le joueur porte des chaussures ou non.

Nous avons le sentiment que cette solution permet de percevoir plus facilement un ennemi qui approche, et conserve tout de même un certain réalisme grâce aux différents bruitages que l’ennemi génère en s’approchant.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Malgré son succès, PUBG possède moult points négatifs, qui n'ont pas tous été corrigés ou abordés par les développeurs. Les bruits de bas faisaient partie de ces derniers, même si un premier correctif, déployé « à la va-vite » selon les termes du studio, avait vu le jour en 2019. Les développeurs souhaitent remédier à cela rapidement pour améliorer l'expérience, mais aussi l'immersion,, prévu le 22 juillet sur PC et une semaine plus tard sur consoles.L'équipe de développement s'est basée sur trois axes d'amélioration majeurs :Ainsi, pour ce qui est du premier point,, que ce soit avec ou sans chaussures et sur les différentes surfaces (route, sable, herbes, etc.). Le détail de ces bruits a été peaufiné, et des variantes ajoutées pour « minimiser la redondance et le manque de diversité des bruits de pas ». Une vidéo a d'ailleurs été publiée, laquelle permet d'avoir un aperçu de ces changements :Pour ce qui est du deuxième point, une nouvelle conception sonore a été créée. De ce fait, le joueur devrait. Enfin, le troisième point, important aux yeux des développeurs étant donné qu'il influençait grandement le gameplay, a été rendu plus réaliste. De ce fait, les bruits de pas seront dorénavant identiques, que le joueur porte des chaussures ou non :Encore une fois, une vidéo explicative montrant les différences est disponible.Ces changements seront disponibles par le biais de la mise à jour 8.1, dont tous les détails sont à retrouver ici