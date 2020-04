PUBG : Les bots arrivent sur consoles

Les joueurs de PUBG sur Xbox One ou PlayStation 4 pourront prochainement jouer contre des bots, à condition de ne pas avoir un très bon niveau de jeu.

Sur le site officiel du battle royale,. Ces derniers ne sont pas implantés à cause d'un potentiel manque de joueurs, mais plutôt dans le but d'équilibrer les parties, comme cela est déjà le cas dans certains jeux, à l'instar de Fortnite.Dans PUBG comme dans de nombreux autres titres,, étant donné que les joueurs plus expérimentés représentent une majeure partie du nombre d'utilisateurs. De ce fait, ces nouveaux joueurs sont parfois écœurés et baissent les bras trop vite. C'est dans cette optique que les développeurs vont mettre en place les, afin que les nouveaux joueurs apprennent à leur rythme.Cesont été programmés pour utiliser le chemin le plus direct entre le point A et le point B, même si des ennemis se trouvent sur cette ligne. Si les combats contre lesrisquent d'être multiples, ces derniers ne seront toutefois pas « avantagés » par la technologie, puisque les développeurs expliquent que, et que la portée sera prise en compte. Pour ce qui est du loot, les bots ramasseront des objets semblables aux joueurs humains, en fonction des multiples statistiques enregistrées ces derniers mois. Bien entendu,Lesferont donc leur arrivée par l'intermédiaire de la mise à jour 7.1, devant être déployée ce 28 avril. Les détails de la mise à jour sont à retrouver à cette adresse