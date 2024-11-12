PUBG : Le spin-off Project ARC pourrait voir le jour sur consoles

Actuellement en cours de développement, Project ARC est un titre PC imaginé par les créateurs de PUBG. Cependant, ces derniers ne sont pas opposés à une sortie sur consoles de salon.
Annoncé pour la première fois le 29 octobre 2024
, Project ARC est un titre encore très mystérieux. Sa date de sortie et les détails complets ne sont pas encore connus. Mais ses développeurs (KRAFTON et PUBG Studios, créateurs de PUBG
) promettent une expérience compétitive et nerveuse dans un format de match à 5 contre 5
. Néanmoins, un détail avait retenu l'attention de la communauté PUBG. En effet, Project ARC est prévu pour être une exclusivité PC
. Cependant, le jeu pourrait arriver sur consoles, mais sous conditions.
Project ARC proposé sur consoles si la version PC plaît au public
Lors d'un événement presse privé, les journalistes de MP1ST ont participé à une session de questions/réponses avec les développeurs de Project ARC. Lorsque la question d'une sortie sur plusieurs plateformes a été évoquée, les équipes ont rappelé que le titre n'est actuellement jouable que sur PC. D'ailleurs, il peut déjà être ajouté à la liste de souhaits sur Steam. Néanmoins, le succès de Project ARC aura une influence déterminante. Les développeurs restent ouverts à l'idée d'une sortie sur consoles Xbox et PlayStation
. Mais le portage et la modification du gameplay pour jouer à la manette ne sont pas encore à l'ordre du jour. Les équipes réfléchiront à cette sortie console s'ils notent un vrai engouement de la part des joueurs PC
. Ils ont précisé que « Nous envisageons la compatibilité avec les manettes, ce qui pourrait permettre une future sortie sur console si le jeu est un succès, bien qu'il n'y ait pas encore de plans concrets. Cependant, l'expérience de jeu pourrait ne pas être aussi efficace sur mobile, c'est pourquoi nous n'envisageons pas cette plateforme pour l'instant.
»
En revanche, aucune sortie sur mobile n'est envisagée
pour ne pas nuire à l'expérience de jeu. La date de sortie de Project ARC n'est pas encore connue, mais nous vous tiendrons informés dès que de plus amples infirmations auront été dévoilées.
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