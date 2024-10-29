PUBG : Un nouveau projet annoncé par les développeurs du titre

KRAFTON et PUBG Studios viennent d'annoncer le développement d'un nouveau titre au format PvP en 5v5 baptisé pour l'heure Project ARC.
Si PUBG
est un titre acclamé par les joueurs, ses développeurs travaillent également sur de nouveaux projets. Le dernier en date a d'ailleurs été révélé de manière inattendue sur YouTube via un premier trailer. Développé par KRAFTON et PUBG Studios, ce tout nouveau jeu a déjà été ajouté au catalogue Steam
, même s'il n'a pas encore de date de sortie. Cependant, ses créateurs souhaitent créer une nouvelle expérience compétitive, rapide et réaliste.
Prenez le contrôle de la Crypte dans Project ARC
Pour l'heure, le jeu en question n'a pas son titre définitif et est présenté comme Project ARC. Proposant une expérience en vue de dessus
, Project ARC invite les joueurs à se défier dans des affrontements à 5 contre 5 où les outils et l'arsenal disponibles auront un rôle majeur
dans l'avancement de la partie. Parmi les armes disponibles figurent des fusils d'assaut, des mitraillettes, des fusils à pompe, des armes à longue portée, des pistolets, des lance-grenades et plus encore.
L'objectif de chaque partie sera de pénétrer le plus rapidement possible dans une zone dénommée la Crypte pour y installer un décrypteur.
Cependant, il ne faudra pas uniquement se focaliser sur ce point pour gagner. Vous devrez également mettre des bâtons dans les roues de l'équipe adverse pour l'empêcher d'atteindre la Crypte la première. Enfin, chaque joueur pourra incarner l'un des nombreux personnages disponibles
et bénéficier d'une ligne de mire en temps réel partagée avec ses coéquipiers.
Si vous souhaitez figurer parmi les premiers joueurs à vous lancer à l'assaut de Project ARC, vous pouvez dès à présent ajouter le titre à votre liste de souhaits sur Steam
. Pour l'heure, seule une sortie sur PC a été annoncée sans détails supplémentaires sur une éventuelle bêta ou un accès anticipé.
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