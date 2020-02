PUBG : Le mode Team Deathmatch officialisé

Les développeurs de PUBG ont officialisé l'arrivée du mode Team Deathmatch, qui sera lancé par l’intermédiaire de la mise à jour 6.2.

Le mode Team Deathmatch dans PUBG

Règles du modes Team Deathmatch 8 vs 8

FPP uniquement.

Kits d’apparition activés. Ouvrez la carte pour sélectionner votre kit d’apparition d’armes.

Respawns activés. Respawne 5 secondes après chaque mort. Le joueur respawne à côté de ses alliés si la zone ne présente aucun danger. Les joueurs seront brièvement invulnérables après avoir respawné.

Neutralisation désactivée Aucune neutralisation.

Tir ami désactivé.

Les frags et les assistances remplissent votre jauge de boost. Lorsque vous ne subissez aucun dégât pendant 5 secondes, votre santé commence à se régénérer, mais votre jauge de boost se vide.

Si un joueur n’est pas devant son clavier pendant un certain temps, ce joueur sera expulsé de la partie Une fois que vous avez quitté la partie, vous ne pouvez plus la réintégrer

Conditions de victoire La première équipe qui atteint les 50 frags ou qui a réalisé le plus de frags après 10 minutes remporte la manche

L’équipe qui remporte 2 manches est déclarée gagnante Récompenses Seuls des PB seront distribués en fonction du score de chacun.

Aucune XP n’est attribuée.

2 kits « fusil automatique ».

2 kits « DMR ».

2 kits « fusil de précision ».

1 kit « pistolet-mitrailleur ».

1 kit « fusil ».

Son arrivée ne faisait quasiment aucun doute, suite aux fuites ayant eu lieu il y a peu et relayées par certains joueurs . C'est désormais officiel :(Team Deathmatch), mode iconique du genre FPS. Son implantation se fait via le mode Arcade, qui proposera, par la suite, d'autres modes inédits sur le battle royale.Même si le mode est connu et très populaire, celui présent dans PUBG proposera ses propres fonctionnalités. Par exemple, les joueurs seront invulnérables les cinq secondes suivant leur réapparition sur la carte, alors qu'une jauge de boost sera disponible, laquelle permet de se soigner si le joueur ne subit aucun dégât pendant au moins cinq secondes. Pour remplir cette jauge (qui sera à moitié pleine lors de l'apparition), il suffit de faire des éliminations ou des assistances.Pour remporter une partie,. Si durant les 10 minutes aucune équipe n'a atteint ce montant, l'équipe ayant le plus d'éliminations est déclarée vainqueur.il faut donc en gagner deux pour remporter la victoire finale.Concernant les hostilités, elles se dérouleront sur. Nous retrouvons, par exemple, la base militaire d'Erangel, Paradise Resort de Sanhok, le camp militaire de Miramar et Pdvosto, présent sur Vikendi. Les développeurs expliquent également que d'autres champs de bataille feront leur arrivée dans le futur, et que les conditions climatiques seront les mêmes que dans PUBG, et qu'il faudra parfois changer son kit d'apparition en fonction de la carte.Les kits d'apparition ont également été détaillés, et sont pour le moment au nombre de 8, répartis de la manière suivante :Pour ce qui est duen lui-même, sachez que de, mais que pour le moment les équipes de développement sont pleinement concentrées sur le Team Deathmatch., qui sera bientôt disponible sur toutes les plateformes. Une vidéo a été mise en ligne pour patienter, présentant ce mode en images.