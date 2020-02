PUBG : Le mode match à mort par équipe apparaît accidentellement sur les serveurs live

Il semblerait que les développeurs de PUBG aient fait une petite erreur, laissant apparaître, le temps d'un moment, un mode team deathmatch dans le lobby. Cela pourrait confirmer les rumeurs selon lesquelles un mode similaire serait prochainement implanté.

PC Édition Standard → 11,43 € au lieu de 30 €

Xbox One Édition Standard → 7,99 € au lieu de 30 €

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 € Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €



À la fin de l'année 2019 de nombreuses rumeurs ont surgi sur la toile , indiquant les potentielles nouveautés devant arriver sur, l'un des battle royale les plus populaires du monde. Dans ces dernières nous retrouvions, en plus de nouvelles armes et d'un mode histoire,, également appeléen anglais. Si ces bruits de couloir n'ont pas encore été confirmés par PUBG Corp., il se pourrait que le studio ait fait une petite erreur, l'officialisant trop tôt.En effet, comme le rapporte un joueur professionnel du battle royale, capture d'écran à l'appui,. Ainsi, ce mode proposerait quelques originalités, comme, qui se fera toujours près d'un coéquipier, alors qu'un boost TDM et des points seront octroyés pour chaque victime. Ce mode opposeraSi les développeurs n'ont pas fait de commentaires sur le sujet, étant donné sa présence sur les serveurs live il est probable que lesoit officiellement implanté dans les semaines à venir, sur toutes les plateformes. Une nouvelle qui pourrait ravir la communauté, tant ce mode est apprécié et populaire, notamment grâce à son gameplay dynamique et rythmé.Pour rappel,Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :