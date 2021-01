PUBG : Le mode arène de retour en test

Le P1911 est remplacé par défaut par le P18C.

Le prix du casque est augmenté.

À partir de la manche 4, les armes achetées incluront des modules.

Les points donnés pour une élimination sont revus à la baise (150 → 100).

Perdre une manche vous octroie un petit bonus.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Les développeurs de PUBG implantent sans cesse de nouvelles choses et demandent, parfois, l'avis des joueurs avant d'ajouter certaines fonctionnalités ou modes de manière définitive. C'est dans ce sens qu'est né il y a quelque temps PUBG Labs,. En septembre, les joueurs avaient pu s'essayer à un mode Arène , lequel proposait un gameplay drastiquement différent.Si vous n'y aviez pas joué,. Gagner un affrontement octroie des bonus et, entre chaque bataille, les joueurs peuvent profiter d'une boutique pour améliorer leur équipement. À l'époque, l'expérience était proposée en FPP (première personne). Jusqu'à ce 18 janvier (25 pour les joueurs console), le mode fait son retour en n'étant jouable qu'à la troisième personne (TPP). D'autres améliorations sont également apportées, en fonction du retour des joueurs. Nous vous listons les plus importantes ci-dessous.En fonction des retours de ce deuxième test,, après le mode battle royale et le match à mort par équipe. Pour rappel, la mise à jour 10.2 vient d'être publiée sur PC et ajoute, entre autres, un nouveau véhicule et un système de réputation. Vous pouvez trouver tous les détails ici