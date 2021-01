PUBG : MàJ 10.2, tous les détails de la mise à jour PC

Esport Écrans de streaming en direct 10 écrans numériques ont été installés aux quatre coins d’Erangel et de Miramar pour diffuser EN DIRECT l’action des compétitions d’esport. PGI.S sera la toute première manifestation à être streamée live dans le jeu et via le menu principal. En dehors des heures de diffusion, ce sont les trailers du PGI.S qui prendront le relais et affoleront les pixels des écrans. Vous pouvez toujours désactiver le flux via options – gameplay – fonctions



Mise à jour du menu principal PGI.S Le menu principal se met aux couleurs du PGI.S et a même droit à une petite mise à jour : les parties standard se dotent, pour l’occasion, d’une musique de fond qui arrache.

L’écran électrique du menu principal fonctionne de la même manière que ceux installés dans le monde du jeu. L’écran affichera les flux EN DIRECT du PGI.S.

Autres mises à jour relatives au PGI.S Le logo PGI.S a été tagué un peu partout autour des bâtiments d’Erangel et de Miramar.

L’avion de départ sillonnera les cieux des maps Erangel, Miramar, Sanhok, Vikendi et Karakin avec une banderole promotionnelle pour le PGI.S

De nouveaux visuels ont été ajoutés à l’écran de chargement du PGI.S. Nouveau véhicule : Coupé RB

Un nouveau bolide embrase l’asphalte ! Voici le Coupé RB, une voiture de sport résolument vintage qui frise les 150 km/h, une vitesse de pointe lui conférant la place enviée et enviable du deuxième véhicule le plus rapide (sur terre) après la moto. Bien entendu, ce n’est pas un autocar : vous ne pourrez donc pas accueillir toute votre escouade à bord, mais vous atteindrez votre destination en deux temps, trois mouvements. Essayez donc le Coupé RB sur Erangel, Miramar et Sanhok, vous ne serez pas déçu ! Capacité max : 2 (conducteur, passager)

Vitesse max : 150 km/h

Apparaît exclusivement sur Erangel, Miramar et Sanhok. Nouvelle fonctionnalité : Système de réputation

À nos yeux, garantir un environnement convivial et des interactions amicales est d’une importance capitale. Nous savons pertinemment que sur les champs de bataille, l’ambiance peut rapidement devenir très explosive (dans tous les sens du terme). Toutefois, un comportement toxique n’est jamais justifié. Pour que vous puissiez vous entretuer sans que la situation dégénère outre mesure, nous inaugurons dans PUBG un nouveau système qui vous attribuera un niveau de réputation compris entre 0 et 5 en fonction de la manière dont vous vous comportez vis-à-vis des autres joueurs. Ce niveau sera affiché dans le Localisateur d’équipes, ce qui permettra aux joueurs à la recherche d’un groupe d’avoir un aperçu du type de coéquipier que vous serez. Votre niveau de réputation augmentera naturellement à mesure que vous disputerez des parties, et ce, à condition que vous n’exhibiez pas un comportement toxique ou perturbateur. Nous espérons que cette approche garantira à toutes et à tous une expérience encore plus agréable sur les champs de bataille !



Le nouveau niveau de réputation sera affiché à côté du pseudo des joueurs.

Le niveau de réputation représente le comportement d’un joueur vis-à-vis des autres participants.

Le niveau de réputation d’un joueur sera affiché dans le Localisateur d’équipes et figurera dans la liste des membres de l’équipe, à côté du pseudo de ce joueur.

Le niveau de réputation est compris entre 0 et 5, soit un total de 6 niveaux.

Les éléments suivants influent sur le niveau de réputation : Le niveau de réputation des joueurs augmentera naturellement lors du gameplay normal des matchs de Battle Royale compétitifs/standard. Quitter un match plusieurs fois sans y retourner est susceptible d’influer négativement sur le niveau de réputation.

Tout comportement négatif qui nous est signalé (par ex., entraver le bon déroulement de la partie, faire preuve de violence verbale, tuer des membres de son équipe, etc.) est susceptible d’influer négativement sur le niveau de réputation.

Tout signalement d’une utilisation présumée de tricherie (cheat) n’impacte pas le niveau de réputation. Toutefois, un joueur verra son niveau de réputation grandement revu à la baisse si ce joueur écope d’une interdiction de jouer. Mise à jour du mode Compétitif

En ce moment, nous actualisons les pénalités en mode Compétitif pour vous octroyer un plus grand intervalle de « durée tampon » si votre équipe n’est pas complète. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations concernant ce système et son fonctionnement.



Le joueur ne sera pas passible de pénalités de déserteur s’il quitte la partie dans les 5 minutes qui suivent le décollage de l’avion à la condition expresse que : (1) ce joueur lance le matchmaking pour trouver des coéquipiers à son équipe ET

(2) l’avion décolle avec une équipe incomplète (équipe de moins de 4 joueurs en mode escouade compétitive) ET

(3) un membre de l’équipe prédéfinie du joueur n’a pas quitté la partie avant le départ de l’avion. Si un joueur remplit les conditions pour ne pas faire l’objet d’une pénalité de déserteur, la partie sera considérée comme non valide sur le plan compétitif pour ce joueur. En d’autres termes : Aucune statistique ne sera consignée sur la page Carrière de ce joueur

Aucune modification ne sera apportée à son RP

Aucune pénalité de matchmaking ne sera appliquée

Les joueurs recevront tout PB et toute EXP de Pass qui leur auraient été attribués normalement Gameplay Emotes de cascade



Et vous trouviez que les pirouettes étaient cool… Figurez-vous que maintenant, vous pouvez déclencher des figures aléatoires lorsque vous réalisez des sauts avec une moto enduro. Un total de 6 nouvelles cascades sont disponibles et, cerise sur le gâteau, les exécuter est un jeu d’enfant. Maintenez simplement le bouton gauche de la souris lorsque vous vous envolez au guidon de votre moto enduro, puis laissez la magie opérer ! Ajout de nouvelles emotes de cascade exclusives pour la moto enduro.

Il est possible de déclencher 6 nouvelles emotes de cascade par défaut.

Les emotes de cascade ne peuvent être déclenchées que sur une moto enduro lors d’un saut, à condition que le joueur ne soit pas sur le point de percuter un obstacle. Maintenez le bouton gauche de la souris pour déclencher une emote de cascade aléatoire. Lâchez le bouton gauche de la souris pour interrompre l’emote.

Veuillez noter que sur la moto enduro, la fonctionnalité du klaxon a été remplacée par les emotes de cascade. Autre Ajustements des animations de rechargement des M416, Scar-L, QBZ, G36C pour que ces animations soient plus en phase avec les vitesses de rechargement. Les ajustements des animations de rechargement font suite au rééquilibrage des 556 armes dans la mise à jour 9.2 de novembre.

Améliorations de la qualité de vie Système d’alarme

Cliquez sur l’icône du centre de notification (en haut à droite) pour afficher les notifications empilées.

L’obtention d’un objet ou d’une devise via un événement à l’extérieur du jeu (ou autre) déclenchera une notification. Un message s’affichera dans le centre de notification si un objet ou une devise est sur le point d’arriver à échéance. Boutique – Amélioration de la qualité de vie Ouverture des caisses dès leur achat Les joueurs peuvent désormais ouvrir les caisses achetées (set, caisse, objet à taux aléatoires), et ce, directement depuis l’écran pop-up « Achat effectué ».

Ajout d’un nouveau bouton « Déplacer vers la boutique » lorsque vous parcourez les catégories vides d’articles de l’onglet de personnalisation. Système de tchat du menu principal – Amélioration de la qualité de vie On nous a signalé que lors de la saisie de texte dans certaines langues au sein du système de tchat du menu principal, le client se minimisait et empêchait donc les joueurs d’utiliser le système de tchat. Nous avons ajouté un nouveau message pour indiquer aux joueurs de basculer leurs paramètres d’affichage en mode Fenêtré ou Sans bordures afin d’utiliser IME.

Social Fonctionnalité d’invitation aux groupes Discord



Nous sommes au courant que la majorité des joueurs utilise Discord comme source principale de communication. Nous avons implémenté dans PUBG une fonctionnalité de groupe de Discord pour améliorer l’expérience collective qu’offre le jeu. Faire équipe avec d’autres joueurs sur votre serveur Discord préféré sera donc désormais plus rapide et plus facile.



Lisez plus de détails sur les invitations de jeu intégrées de Discord ici. FAQ Q. J’utilise Discord sur un navigateur et la fonction d’invitation à un groupe ne fonctionne pas !

R. La fonction d’invitation à un groupe est uniquement disponible pour sur l’application Discord.

Q. J’ai envoyé une demande « Demander à rejoindre » à mon ami actuellement en jeu, mais je ne peux pas rejoindre le groupe !

R. Essayez de rafraîchir votre lobby une fois que votre ami revient sur lobby du jeu.

Q. Je ne peux pas rejoindre le groupe que je viens de quitter !

R. Essayez de rafraîchir votre lobby après avoir accepté l’invitation.

Q. Un joueur que je viens de bannir du groupe demande à rejoindre le groupe via l’invitation Discord.

R. Le bannissement d’un joueur d’un groupe ne l’empêche que de vous envoyer des invitations dans le jeu via le système PUBG, nous vous recommandons de bloquer tous les utilisateurs de Discord que vous trouvez perturbateurs. Performances Amélioration des performances du CPU en réduisant le coût des calculs générés par l’impact physique des éléments invisibles (véhicules, personnages).

Optimisation des saccades et des chutes de fps lors du chargement des maps (pendant que le joueur entre dans le monde ou le sillonne).

Réduction des saccades se produisant lors de la mise à jour du personnage. Skin et objet Skin sur le thème des graffitis : 4 objets de set, 12 objets individuels (période de vente : 13/1/2021 maintenance des serveurs de jeu – 12/1/2022 maintenance des serveurs de jeu) Nouvelle année lunaire – Garde du corps royal et Roi : 6 objets de set, 13 objets individuels (période de vente : 3/2/2021 maintenance des serveurs de jeu – 3/3/2022 maintenance des serveurs de jeu)

Correction de bugs Gameplay Correction du problème où certaines missions du pass ne pouvaient pas être terminées sur Haven.

Correction du problème en TDM où le joueur pouvait réapparaître avec une Ghillie équipée.

Correction d’un problème qui faisait que le feuillage traversait les véhicules sur certaines cartes en mode FPP.

Correction du cas où le corps d’un personnage équipé d’un costume de ghillie pouvait être invisible pour les autres

Correction du problème où le joueur pouvait changer de perspective en TPP lors de l’observation d’autres joueurs en mode de jeu FPP.

Correction de la POV gênante lors de la visualisation de la Death Cam d’un personnage équipé d’un costume de ghillie. Son Correction du son gênant de l’UMP45 d’un autre joueur qui tirait à longue distance

Correction du son de clic en double joué lorsque vous cliquez sur le bouton d’aperçu dans l’écran de personnalisation Monde Correction du problème où les joueurs pouvaient traverser un certain bâtiment de l’abbaye sur Vikendi. Interface utilisateur Correction du problème où des changements de RP incorrects étaient affichés dans la section historique des matchs pendant les matchs de placement.

Correction du problème où l’interface utilisateur des sièges de l’avion de départ était parfois affichée comme vide.

Correction du problème où certaines pages de la boutique n’étaient pas chargées lorsque vous entriez dans la boutique après le redémarrage d’un lobby

Correction du problème qui empêchait de charger les profils des joueurs situés dans la section «Non attribué» «Observateur» de la session du match personnalisée.

Correction du problème où le pointeur central ne s’affichait pas dans les replays. Skins et objets Correction du problème où la visière du Moto de Mad – Casque (niv. 1) ne s’affichait pas lorsque le casque était équipé par un personnage masculin.

Correction du problème où le nez du masque de clown tueur pouvait se couper à travers les caches visage

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La première mise à jour de l'année est là pour PUBG . Pour le moment disponible sur les serveurs de test, elle ajoute plusieurs nouveautés, dont un véhicule, mais aussi un système de réputation et des écrans pour suivre les tournois esport. Plusieurs améliorations sont également au programme.Cette mise à jour, la deuxième de la saison 10, n'est pas la plus conséquente en termes de contenu, mais ajoute un véhicule exclusif à Enragel, Miramar et Sanhok :. Très rapide, il peut atteindre la vitesse de 150 km/h, la voiture est limitée à seulement deux joueurs, ce qui restreint son utilisation en squad.L'autre nouveauté importante de cette mise à jour est l'implantation d'un système de réputation, qui variera en fonction de vos actions lorsque vous êtes dans un groupe. Le but est d'empêcher et prévenir tout comportement toxique sur PUBG, en attribuant un rang aux joueurs. Tuer des membres de son équipe ou avoir un comportement déplacé font par exemple partie des critères faisant baisser la notation.Finalement, outre les traditionnels équilibrages et améliorations, vous pouvez dorénavant envoyer des invitations via l'application Discord. Les développeurs ont également ajouté la possibilité de faire des cascades en étant sur la moto enduro.Vous pouvez retrouver leci-dessous. D'ores et déjà disponible sur les serveurs de test, elle fera son arrivée sur les serveurs live le 14 janvier. Concernant l'actualité de PUBG, nous rappelons que certains fichiers font mention d'un PUBG 2.0, pouvant s'apparenter à une mise à jour majeure ou nouveau jeu