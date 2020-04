Alors que la saison 6 est sur le point de se terminer, les développeurs de PUBG viennent de partager un premier teaser pour la saison 7, qui arrivera à la fin du mois d'avril.

Quand sort la saison 7 de PUBG ?

propose depuis quelques mois maintenant des saisons, lesquelles ont toutes des thèmes particuliers, mettant souvent une carte en avant. Suite à la saison 6 et l'arrivée d'une nouvelle carte, Karakin, ainsi que de quelques autres nouveautés propres à cette dernière,n'était plus disponible sur les serveurs live, puisque la carte enneigée est partie en refonte afin de subir quelques modifications.Comme il fallait s'en douter,. C'est en tout cas ce que laisse grandement sous-entendre le teaser publié sur le compte YouTube de PUBG (voir plus bas). Nous voyons dans la vidéo d'une trentaine de secondes qu'un écran cathodique projette des images laissant penser qu'une expérience a mal tourné, et qu'une « terrible tragédie » a eu lieu., comme en témoignent les différentes références aux dinosaures.Il faudra faire preuve de patience avant d'en savoir plus, et notamment sur les nouveautés de cette septième saison, même si certaines modifications de Vikendi ont déjà été présentées , comme les trains.Les développeurs nous invitent à prendre le train dès le 22 avril sur PC sur les serveurs live. De nouvelles informations devraient donc être partagées très prochainement. Pour ce qui est de la version PS4 et Xbox One, elle devrait être disponible la semaine suivante, aux alentours du 29 avril.