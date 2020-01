PUBG : La saison 5 se termine bientôt

Après plus de deux mois de compétitions, la cinquième saison de PUBG s'apprête à toucher à sa fin. Découvrez dans notre article les dates de fin sur PC, PS4 et Xbox One, ainsi que les récompenses de fin de saison.

