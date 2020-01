PUBG : La cinématique de la Saison 5 met en avant le passé de Miramar

Le passif de Miramar est largement mis en avant dans la dernière cinématique de PUBG, qui souhaite implanter de la narration.

Lorsque la Saison 4 a fait son arrivée en juillet dernier, les développeurs avaient évoqué leur envie d'apporter une histoire à PUBG . Si cela n'avait pas été détaillé, nous avions pu profiter d'une courte vidéo sur le passé d' Erangel . Quelques mois plus tard, et alors que la, ayant mis en exergue, touche à sa fin, une cinématique a été publiée,Nous apprenons ainsi qu'avant de devenir un sanglant champ de bataille,appartenait à un puissant homme. Cependant, ce dernier semble refuser de collaborer avec le survivant des événements d'Erangel, qui organise les combats sur la première carte. Le « Loup Solitaire » arrive à sa fin et fait exploser ce qui ressemble à l'Hacienda del Patrón.Les développeurs expliquent que l'histoire devrait continuer à être développée et « ne fait que commencer ». Reste à savoir maintenant si la sixième saison, qui devrait débuter dans peu de temps,, les deux autres cartes.Pour rappel, PUBG est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :