PUBG : La mise à jour 6.3 arrive sur PC

Retrouvez dans notre article toutes les informations à savoir à propos de la mise à jour 6.3 de PUBG sur PC.

Le lance-roquettes Panzerfaust arrive dans PUBG

Autres changements de la MàJ 6.3

Tommy Gun Possibilité d'attacher un point rouge ou viseur holographique. Augmentation de la cadence de tir passant de 700 à 750. Réduction du recul lors d'un tir longue durée.

M249 Apparaîtra maintenant normalement sur Miramar et Erangel. Réduction du chargeur à 75 munitions, mais peut en avoir 150 avec un chargeur XL. Diminution des dégâts par balle, passant de 45 à 40. Augmentation du recul.

UMP-45 Augmentation des dégâts par balle, passant de 39 à 41. Augmentation de la cadence de tir, passant de 650 à 670. Augmentation de la vélocité, passant de 330 à 360.



PC Édition Standard → 12,29 € au lieu de 30 €

Xbox One Édition Standard → 7,99 € au lieu de 30 €

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €



Une nouvelle mise à jour est disponible sur les serveurs de test depour les joueurs PC. Celle-ci est naturellement moins conséquente que les dernières, mais ajoute tout de même un élément important, puisque les joueurs du battle royale pourront mettre, pour la première fois, la main surExclusif à la nouvelle carte Karakin, ce dernier est trouvable partout sur la carte, mais n'est pas très commun. Si vous souhaitez l'avoir quoiqu'il arrive, nous vous conseillons d'aller fouiller les airdrops, étant donné qu'il est présent dans chacun d'entre eux.Pour ce qui est des statistiques de dégâts du, sachez qu'il inflige des dégâts à tous les joueurs se trouvant dans un rayon de six mètres à partir du point d'impact, et être derrière un mur ne vous empêche pas de perdre des points de vie. Néanmoins, si les joueurs tirent sur la roquette avant son impact, celle-ci explosera en vol, occasionnant quand même des dommages. Il est possible de viser une cible se trouvant à plus de 150 mètres.Un important rééquilibrage d'armes a été effectué, touchants notamment le Tommy Gun, le M249 et l'UMP-45. Les principales modifications sont à retrouver ci-dessous.D'autres modifications et corrections de bugs ont eu lieu, à retrouver sur la patch note , en anglais.est pour rappel disponible pour la somme de 30 euros sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne faites pas encore partie des 65 millions de joueurs , sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :