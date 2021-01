PUBG : La lunette de visée thermique à l'essai

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En plus des nouvelles cartes, particulièrement nombreuses en 2020 et des nouveaux véhicules,. Depuis la sortie du battle royale, il y a bientôt quatre ans, les joueurs ont pu découvrir deux nouveaux scopes, le x3 et le x6, pour augmenter les possibilités stratégiques. Pour aller encore plus loin,Grâce à cette lunette, il sera possible de repérer n'importe quel joueur de loin, même ceux étant particulièrement bien cachés dans un buisson, ou ayant récupéré un camouflage dans un largage aérien. Comme son nom l'indique,, et donc éviter de se faire surprendre par un adversaire qui vous attendait.Pour le moment, l'objet n'est jouable que via PUBG Labs, jusqu'au 11 janvier sur PC et consoles. Si les retours s'avèrent positifs,. Notez que pour l'occasion et pour profiter pleinement des capacités de cette lunette, le mode Clair de Lune fait son retour sur Vikendi (PUBG Labs uniquement), dans un mode jouable en escouade (solo squad disponible).Pour rappel, la deuxième mise à jour de la saison 10 arrive prochainement . Elle ajoutera une nouvelle voiture, et plusieurs autres fonctionnalités. Plusieurs rumeurs évoquent aussi PUBG 2.0, qui pourrait être une mise à jour majeure ou une suite