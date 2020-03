À l'occasion du troisième anniversaire du battle royale, les développeurs offrent trois des cosmétiques qui ont été créés par la communauté.

Comment récupérer les skins des trois ans PUBG ?

Période de récupération sur PC

23 mars au 23 avril Le 3rd Anniversary Skin Set doit être récupéré via la boutique (GRATUIT)



Période de distribution sur console 26 mars au 25 avril Le cadeau est obtenu automatiquement lorsque le joueur se connecte au jeu.



Disponible depuis le 23 mars 2017 sur Steam dans un premier temps, avant de faire son arrivée sur console,est sans contestation possible l'un des battle royale les plus populaires du monde. Fort de plus de, la communauté de ce dernier n'a cessé de progresser durant ces trois années, et ce en dépit de la concurrence du genre,Malgré de nombreux problèmes, et notamment une optimisation qui laisse à désirer et des tricheurs trop présents, les développeurs ont tenté d'améliorer, semaine après semaine, leur jeu. Lors de sa troisième année, nous avons, par exemple, pu voir débarquer de, permettant ainsi aux joueurs de rester plus ou moins présents sur. Même si nous sommes loin du pic de joueurs connectés simultanément de janvier 2018 (3,2 millions), le pic d'utilisateurs simultanés reste aux environs de 600 000, faisant del'un des jeux les plus joués sur Steam. De ce fait, les développeurs ont souhaité remercier la communauté, à leur manière.Souvenez-vous, en décembre dernier, PUBG Corporation a lancé un concours permettant aux joueurs de laisser parler leur imagination, en créant des skins. Trois catégories étaient disponibles :et(un gagnant dans chaque catégorie). Quelques semaines plus tard, après toutes les étapes de sélection effectuées, les grands gagnants ont été révélés, et les skins s'apprêtent à faire leur arrivée en jeu.Ces trois skins, à retrouver plus bas,. Il faudra cependant vous connecter aux périodes indiquées ci-dessous pou les récupérer, auquel cas ces cosmétiques n’apparaîtront pas dans votre inventaire.