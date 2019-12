PUBG propose à la communauté de créer ses propres skins pour ses trois ans

Le battle royale s’apprête à souffler sa troisième bougie, et pour l'occasion, les développeurs de PUBG proposent à la communauté de créer leurs propres skins. Les gagnants seront bien évidemment disponibles en jeu.

Comment créer son skin PUBG ?

Créativité

Précision selon les indications de design

Corrélation avec l’identité de marque de PUBG

Si vous avez un esprit créatif et souhaitez, depuis toujours, ajouter votre touche à PUBG , c'est le moment ou jamais de saisir l'opportunité. En effet, à la veille de ses trois ans, l'un des battle royale les plus populaires propose à ses joueurs de laisser libre cours à leur imagination,. Après une période de sélection, puis de votes,Pour cela, rien de plus simple puisque vous n'aurez qu'à vous rendre directement sur le site officiel . Il faudra ensuite, puis commencer votre travail. Trois modèles sont disponibles :, unet unUne fois votre travail terminé, vous devrez(Twitter, Facebook ou Instagram selon vos préférences) accompagné du hashtagtout en n’omettant pas de mentionner le compte officiel (). Vous avez jusqu'au 5 janvier pour proposer vos skins, après quoi une période de sélection aura lieu en interne pour désigner les meilleurs, sur les critères suivants :Ensuite, entre les 10 et 20 janvier, ce sera au tour. Les résultats seront connus le, alors que les skins (un par catégorie) seront disponibles sur PUBG, soit le jour de son troisième anniversaire sur PC.Pour de plus amples informations, ou récupérer les modèles, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel Finalement, nous rappelons que PUBG est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :