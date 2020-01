PUBG : En le sortant, les développeurs ont « pris un risque »

Les développeurs du battle royale PUBG estiment qu'en le sortant, ces derniers ont pris un risque important, compte tenu de l’inexpérience du studio dans le domaine.

Je pense que ce qui est très important c'est de créer le jeu, mais seulement après avoir pensé à la façon dont les joueurs prendront en compte certaines fonctionnalités. [...] C'était presque une tentative téméraire, et nous avons pris un risque en créant ce que nous avions en tête, avec une forte volonté de réussir et il se trouve que nous avons réussi.

Près de trois ans après le lancement deen accès anticipé sur(mars 2017) et deux ans après sa sortie en version 1.0 (décembre de la même année), certains membres de l'équipe de développement sont revenus sur le début du projet, en admettant qu'il était risqué de le sortir, à ce moment-là., le créateur du jeu ou encore, producteur exécutif, ont indiqué dans une vidéo intitulée « Early Days Retrospective » qu'ils avaient, au début, été critiqués pour leur ambition, notamment sur le design. De plus, le studio n'avait « presque aucune expérience » à l'époque, notamment dans le genre FPS, et était contraint par un timing relativement court.Il est vrai que les premiers mois suivant le lancement du titre ont été un succès incroyable,en jeu durant le mois de janvier 2018, et plusieurs dizaines de millions de copies vendues ainsi qu'un portage suret. En outre, depuis son lancement, de nombreux véhicules ont fait leur arrivée, ainsi que trois nouvelles cartes :Néanmoins, les problèmes soulevés comme, et font que de moins en moins de joueurs lancent le jeu... Même sicomptabilise encore, à l'heure actuelle, environ 600 000 joueurs simultanés quotidiennement, ce qui le place sur le podium des jeux les plus joués sur Steam.Pour rappel, PUBG est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :