PUBG : Deston, la nouvelle carte, a été imaginée il y a quatre ans

Je me souviens avoir présenté à la fois Sanhok et une carte de style centre-ville il y a presque quatre ans. Haven était notre premier jet et cela nous a donné beaucoup d'apprentissages clés.

Avec les cartes 8×8, nous devons fournir des types de terrain variés avec un large éventail de possibilités de combats. Elles doivent également dire quelque chose de nouveau en étant visuellement uniques tout en divertissant le joueur avec des endroits à explorer, de nouvelles mécaniques et tout ce qui rend une grande carte PUBG géniale.

Si les joueurs de PUBG sont heureux de découvrir Deston en ce mois de juillet 2022,, plus ou moins en même temps que Sanhok, qui est, elle, arrivée peu de temps après.Dans un entretien accordé à The Loadouts , explique qu'ils ont « toujours voulu faire une carte verticale ». C'est d'ailleurs dans ce sens que Haven est paru, bien qu'il s'agisse d'une carte plus petite. Le but était aussi de voir quels seraient les retours des joueurs vis-à-vis de cette carte pour voir ce qui pourrait être intéressant d'apporter à Deston.Ainsi, après avoir récolté des avis et travaillé de longs mois,. Mais l'objectif n'était, évidemment, pas de simplement proposer une carte verticale,. L'avenir nous dira si l'expérience est de qualité, mais les équipes ont pris soin de concevoir différents biomes, tous ayant des spécificités, mais aussi des fonctionnalités uniques, comme les ascendeurs, des tyroliennes permettant d'accéder rapidement au sommet des bâtiments.Enfin, Dave Curd explique que. Deston est la neuvième carte de PUBG , et il semble peu probable que ce soit la dernière.