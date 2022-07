PUBG map : Toutes les cartes du battle royale

Les cartes de PUBG

Grandes maps

8x8 km

100 joueurs

Particularités → Ferries

8x8 km

100 joueurs

Particularités → Véhicules et armes uniques

8x8 km

100 joueurs

Particularités → Le Comeback, pièces secretes et armes spéciales

8x8 km

100 joueurs

Particularités → Les pompes à essence, ascendeur et armes inédites

Moyennes maps

6x6 km

100 joueurs

Particularités → Le train

4x4 km

100 joueurs

Particularités → Les camions

Petites maps

3x3 km

64 joueurs

Particularités → Le volcan, la lave et les hélicoptères

2x2 km

64 joueurs

Particularités → Les murs destructibles

1x1 km

32 joueurs

Particularités → PNJ pour du PvE

Disponible depuis le mois de mars 2017 en accès anticipé, et quelques mois plus tard en version finale tout en arrivant sur consoles,est en constante évolution, bien que le contenu ajouté soit moins important qu'il y a quelques années. Pour que les joueurs puissent toujours découvrir de nouvelles choses, des cartes sont, de temps à autre, implantées, variant l'expérience tout en permettant de profiter de fonctionnalités uniques.Par exemple, avec l'arrivée Paramo, les joueurs ont pu découvrir un volcan en activité et une carte qui possédait plusieurs versions, alors que Haven a introduit des PNJ, sans oublier Taego et son « Comeback », laissant une chance aux joueurs de revenir dans la partie s'ils se font tuer.Pour tout savoir des, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif de toutes les cartes du battle royale, avec quelques précisions à leur sujet.À l'heure où ces lignes sont écrites, nous pouvons comptabiliser neuf cartes jouables (ou qui l'ont été). Ces dernières peuvent être classées en trois catégories : grandes maps, moyennes maps et petites maps.La carte classique de. Elle propose un champ de bataille varié, mêlant zones couvertes avec de nombreuses villes, mais aussi des lieux ouverts, favorisant les affrontements à distance.Deuxième carte à avoir vu le jour dansil s'agit d'un désert dans lequel les montagnes sont assez nombreuses et les tirs de sniper massivement présents. Les combats rapprochés peuvent tout de même s'organiser dans les villes, où les bâtiments peuvent être imposants.Plus récente, cette carte a introduit plusieurs fonctionnalités, comme les zones chaudes et un système de respawn après avoir été éliminé (sous certaines conditions).Arrivée durant l'été 2022, cette carte propose plusieurs biomes, favorisant tous les types de combats. Il s'agit, selon les développeurs, de la carte la plus complète à ce jour.Quatrième carte à s'être invitée dans le battle royale, Vikendi propose un environnement enneigé, bien que la neige soit bien moins présente qu'à son lancement.La carte tropicale a été la troisième à débarquer dans. Si elle a souvent été remaniée, elle propose un rythme plus dynamique où les combats sont plus nombreux, notamment parce que la taille est plus petite, mais que le nombre de joueurs est identique.L'environnement volcanique de Paramo est unique. Il existe quatre versions de cette map, pour que chaque partie soit différente. Le rythme des parties est également plus rapide.Cette carte n'est pas la plus populaire, et est rarement jouable. Karakin nous plonge dans un désert montagneux, où les joueurs sont fortement regroupés, ce qui conduit à des parties assez rapides.La carte la plus petite à ce jour. Propose un environnement urbain, mêlant petits et grands bâtiments, mais également des PNJ, pour une expérience unique dansSachez que ces cartes ne sont pas toutes jouables en même temps. Les développeurs ont instauré une rotation, et cela permet également à certaines maps d'être retravaillées quand elles sont mises de côté. L'article est mis à jour dès lors que de nouvellessont introduites.