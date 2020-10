Suivre et comparer ses stats sur PUBG

est sorti en mars 2017 sur PC, en décembre 2017 sur Xbox One et un an plus tard sur PlayStation 4. Au fil du temps, il a réussi à s'imposer comme une référence du genre battle royale, et possède des millions de joueurs à travers le monde, toutes plateformes confondues.Étant un battle royale compétitif, de nombreux joueurs souhaitentavec un peu plus de précisions que ce permet le menu au sein du jeu, ou tout simplement les comparer avec d'anciennes saisons. À l'instar de nombreux autres jeux en ligne, il est possible de le faire grâce à plusieurs sites. Parmi eux, nous pouvons vous conseiller, qui est l'un des plus fournis et précis en termes de données.Outre le traditionnel ratio d'éliminations/assistances et morts, nous retrouvons des indications sur les dégâts moyens par parties, le temps de survie ou encore votre positionnement moyen sur les 20 dernières parties. Qui plus est, un historique de vos dernières parties, avec quelques autres précisions, est également disponible, afin que vous puissiez suivre votre progression et votre évolution au fil des semaines et mois.Vous pourrez donc retrouver toutes les informations importantes sur vos partiesen très peu de clics et très rapidement sur, qui propose également la même chose sur d'autres, jeux, tels que Rainbow Six: Siege ou Overwatch.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Il fera son arrivée sur Xbox Series X/S et PlayStation 5 dès leur lancement