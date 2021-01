PUBG : Comment fonctionne le système de réputation ?

Comment fonctionne le système de réputation dans PUBG ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Suite à l'implantation de la mise à jour 10.2 en ce mois de janvier 2021, les joueurs de PUBG ont pu découvrir une nouvelle fonctionnalité :. Celui-ci permet d'indiquer la fiabilité du joueur en fonction de ses actes en jeu. Le but est simple, empêcher et prévenir les comportements toxiques des joueurs, qui peuvent, parfois, ruiner les parties de PUBG Chaque joueur est, par défaut au niveau 2 et ses actes durant les parties, en duo ou escouades, feront évoluer de manière positive ou négative sa réputation. Si le joueur se comporte normalement, en faisant preuve d'esprit d'équipe,. Au contraire, s'il s'avère être un fléau pour la squad, en étant insultant via le chat vocal, en tuant des membres de l'équipe ou faisant tout pour que son équipe perde,Leest visible juste à côté du pseudo du joueur, par tous. De ce fait, lors de la recherche de coéquipiers via le Localisateur d’équipes, votre grade apparaîtra et pourrait vous porter préjudice si vous n'en avez pas un recommandable, puisque cela peut signifier que vous n'êtes pas un joueur sérieux.Comme vous pouvez le voir ci-dessus,. Notez que le fait d'abandonner une partie sans raison vous fera également perdre des points. Un signalement pour tricherie supposée ne vous fera pas perdre de points, sauf si cela est confirmé.En fonction du retour de la communauté, il est possible que certains ajustements soient effectués, auquel cas cet article sera mis à jour.