Les développeurs de PUBG viennent de partager le premier teaser de la saison 8 de PUBG, qui fera très prochainement son arrivée.

For the Jungle you must wait, until it's PUBG Season 8. pic.twitter.com/U7tzBzZm5u — PUBG (@PUBG) July 9, 2020

Quand sortira la saison 8 de PUBG ?

La carte tropicaleva bien être au cœur de la. Après Erangel, Miramar et Vikendi, c'est au tour de la troisième carte à avoir intégré le battle royale de passer par la case rework. Si quelques changements ont, d'ores et déjà, été partagés via l'un des développeurs sur Twitter, il va falloir patienter pour en savoir davantage, et ce n'est sûrement pas la courte vidéo publiée sur le compte Twitter officiel du jeu qui nous en dira plus.Nous devrions également en apprendre davantage sur le lore du jeu et ce fameux « Loup Solitaire », qui reste encore très énigmatique.Néanmoins, pour celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout de celle-ci,. Les développeurs devraient nous en dire davantage à propos de cette nouvelle saison dans les jours à venir, notamment sur les ajouts notables, en plus du classique Survivor Pass. PUBG est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à des prix défiants toutes concurrences :