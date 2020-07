PUBG : Sanhok sera bientôt rework

Deux ans après la sortie de la carte tropicale Sanhok, des modifications majeures pourraient être effectuées.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Même si Sanhok ne plaît pas à tous les joueurs, sa petite taille permet des parties plus intenses et plus rapides. Disponible depuis deux ans et troisième carte à avoir vu le jour après Erangel et Miramar,, comme l'a sous-entendu l'un des développeurs desur son compte Twitter.« Alex the PUBG DEV » a effectivement mis en ligne quatre nouvelles images, lesquelles permettent d'avoir un aperçu de ce probable rework. Ainsipuisqu'un remaniement total de la zone semble prévu, apportant de la symétrie alors qu'un pont est désormais disponible, ajoutant une solution de rotation.Un nouveau lieu,et semble remplacer les Docks. Petits bâtiments et hangars seront de la partie pour vous permettre d'amasser armes et équipements afin d'éliminer vos adversaires, mais la concurrence sera probablement nombreuse sur le territoire.Finalement,qui est approfondie depuis près d'un an maintenant avec la refonte d'Erangel, suivie de celle de Miramar puis plus récemment celle de Vikendi. Les développeurs continuent donc sur la même voie et nous devrions probablement en savoir davantage sur le « Loup Solitaire », personnage important de l'histoire derrière ces événements., qui arrivera d'ici quelques semaines sur les serveurs live.