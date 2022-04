PUBG : Un crossover avec NieR: Automata et NieR Replicant

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Tout comme, et bien d'autres, PUBG joue également le jeu des crossovers, et ce depuis plusieurs mois maintenant. Par exemple, le Joker et Harley Quinn avaient débarqué sur le battle royale, précédemment. Or, à l'heure actuelle, c'est une tout autre franchise qui fait son apparition sur le soft de PUBG Studios.Pour être plus précis, au moment où nous écrivons ces lignes,. Une vidéo présentant la collaboration a récemment été diffusée et est disponible ci-dessous.Ainsi, les joueuses et les joueurs qui le désirent peuvent désormais fouler les terres d'Erangel, Vikendi, Miramar, etc., en tant que 9S, Kaine, et bien d'autres. En effet, les skins des personnages de la licence NieR peuvent être achetés dans le store de PUBG, en échange de plusieurs G-Coin. Par contre, leur coût est assez important : comptez 1 500 G-Coin pour 9S ou pour Kaine, contre 2 080 G-Coin pour les personnages de NieR: Automata.Cet événement, pour le moins surprenant,. Nous ne connaissons pas précisément la date de fin de ce crossover. D'un autre côté, notons qu'une collaboration avec Warframe est disponible jusqu'au 19 avril prochain, sur PUBG: Mobile.