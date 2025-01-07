PUBG et NVIDIA annoncent PUBG Ally, un PNJ géré par l'IA qui se comporte comme un vrai joueur

La mise à jour 42.3 de PUBG débarque avec une arme dévastatrice

La mise à jour 42.3 de PUBG Battlegrounds redéfinit l'expérience de jeu. Entre l'arrivée de la redoutable mitrailleuse légère RPD, un rééquilibrage majeur de l'arsenal et le lancement de PUBG Playgrounds dédié aux créations de la communauté, les joueurs ont de quoi renouveler leurs stratégies sur le champ de bataille.