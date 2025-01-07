PUBG et NVIDIA annoncent PUBG Ally, un PNJ géré par l'IA qui se comporte comme un vrai joueur

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 janvier 2025 à 17h33
Lors du CES 2025, Krafton et NVIDIA ont révélé une avancée technologique intrigante pour PUBG : des personnages jouables en coopération, géré par l'IA mais avec le comportement d'un humain.
PUBG et NVIDIA annoncent PUBG Ally, un PNJ géré par l'IA qui se comporte comme un vrai joueur
Alors que le CES 2025 se tient actuellement et que les révélations sont nombreuses, NVIDIA a notamment dévoilé le fruit de sa collaboration avec Krafton, un bot particulièrement intelligent, géré par l'IA et capable d'agir comme un humain dans PUBG.

PUBG Ally, une IA pour enrichir le gameplay

Baptisée PUBG Ally, cette fonctionnalité promet de révolutionner l'expérience de jeu en introduisant des partenaires IA capables de comprendre et d'exécuter des commandes vocales et d'agir comme un vrai coéquipier. Par exemple, vous pourrez demander de trouver un objet précis, des munitions ou quoi que ce soit d'autre, et celui-ci s'exécutera, et vous fera signe s'il voit un gilet de niveau trois.

PUBG Ally peut aussi localiser les ennemis, vous couvrir lors des combats, répondre en temps réel à vos questions grâce à une voix gérée par l'IA (et avoir un semblant de conversation), et vous réanimer. 

Miniature vidéo

Un projet ambitieux encore en développement

Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler d'un tel projet de PNJ géré par l'IA pour avoir un comportement d'humain, mais les choses avancent encore une fois très vite, avec les premières images de gameplay, qui représentent un prototype. Cette fonctionnalité n'a pas encore été officiellement approuvée pour une intégration dans PUBG, et Krafton précise qu'il s'agit d'un projet de recherche et développement qui pourrait ou non voir le jour.

D'ailleurs, PUBG n'est pas la seule production concernée par cette aide gérée par l'IA, puisque la société prévoit de l'introduire dans son jeu de simulation inZOI et la version mobile de Naraka: Bladepoint. Cependant, peu de détails ont été communiqués sur ces intégrations.

Affaire à suivre donc, mais cela prouve bien que l'IA avance à vitesse grand V et que les progrès sont très rapides.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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