« PUBG 2 » n'est pas NEW STATE et arrivera probablement en 2022

Au début de l'année, nous prenions connaissance d'un « PUBG 2.0 » qui était apparu dans des documents coréens, en même temps qu'un jeu mobile, qui s'est avéré être PUBG: NEW STATE, récemment officialisé. De ce fait,, même si celui-ci reste bien mystérieux. Selon PlayerIGN, un insider partageant des informations très souvent vérifiées avec le temps, PUBG 2 devrait arriver « d'ici 2022 » sur les mêmes plateformes que le PUBG que nous connaissons aujourd'hui.Cela ferait de ce nouveau jeu le cinquième dans l'univers, après PUBG et sa version mobile, PUBG: NEW State et The Callisto Protocol , une expérience narrative se déroulant 300 ans plus tard. Les informations concernant PUBG 2 sont inexistantes, mais nous pourrions retrouver un jeu futuriste, comme pour NEW STATE, qui reprend les codes actuels tout en ajoutant diverses fonctionnalités comme la personnalisation d'armes, des drones ou des boucliers balistiques. Ce nouveau jeu arrivera sur mobile en 2021.Nous pourrions avoir les premières informations à propos de PUBG 2 cette année, puisque les développeurs avaient, fut un temps, l'habitude de teaser en amont leur contenu, mais également d'organiser des phases de test à grande échelle.