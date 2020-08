PS Plus : Les jeux offerts du mois de septembre 2020

Jeux PS Plus septembre 2020

PUBG

Street Fighter V

Le mois prochain avec les jeux PS Plus ce sera du 1 contre 1 ou du 1 contre 99 : Street Fighter V et PUBG seront à télécharger sur PS4 à partir du 1er septembre ! pic.twitter.com/452Z7nLzUE — PlayStation France (@PlayStationFR) August 26, 2020

Outre la possibilité de profiter de certaines fonctionnalités multijoueur, les abonnéspeuvent obtenir, chaque mois, au moins deux jeux gratuits, et ce tant que leur abonnement est valable. Après avoir rendu disponibles ces derniers mois quelques classiques, en plus de Fall Guys, qui est devenu le jeu le plus téléchargé des jeux PS Plus , voici que deux nouveaux jeux, dont un populaire, peuvent être récupérés.Petite surprise, puisque l'un des battle royale les plus populaires de tous les temps, qui a largement participé à la démocratisation du genre depuis son lancement en 2017, fait partie des deux jeux de septembre. Ainsi, tous les joueurs qui le récupèrent via le PS Plus pourront profiter de l'expérience tant qu'ils resteront abonnés au service de Sony.À l'heure actuelle,propose cinq cartes jouables, chacune ayant un gameplay différent, et de nombreuses armes qui peuvent être équipées d'accessoires afin de les améliorer. Les développeurs continuent d'améliorer leur titre, en publiant régulièrement des mises à jour de contenu.Le deuxième jeu n'est autre que Street Fighter V, qui est disponible depuis février 2016. Dans celui-ci, pas moins de 16 personnages sont jouables (dans la version standard), tous issus de la saga. La nouveauté majeure de cet opus est la deuxième jauge, appelée jauge V, qui se remplit avec les dégâts subis, permettant de faire plusieurs choses au joueur, notamment de se dégager des attaques de son adversaire ou encore d'avoir des attaques plus puissantes.Les deux jeux pourront être récupérés dès le 1septembre prochain.