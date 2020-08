Fall Guys est devenu le jeu PS Plus le plus téléchargé

À ce jour, Fall Guys est le jeu PS Plus le plus téléchargé de tous les temps dans le monde. Félicitations à @Mediatonic ! pic.twitter.com/ts6PINJGBP — PlayStation France (@PlayStationFR) August 26, 2020

Il semblerait que Mediatonic et Devolver Digital aient réussi leur pari avec la sortie de Fall Guys , véritable succès sur PC et PlayStation 4. Pour encourager les joueurs à tenter l'expérience sur la console de Sony,. Les joueurs ont compris le message, et des millions d'utilisateurs l'ont téléchargé,, comme l'a annoncé Sony ce 26 août.Toutefois, aucun chiffre n'a été donné quant au nombre de téléchargements, qui s'élève à plusieurs millions. Une performance incroyable lorsque nous savons que de nombreux jeux connus et très appréciés l'ont précédé, à l'image de plusieurs Call of Duty, ou encore, plus récemment, de The Last of Us en version remastérisée. Si vous ne l'avez toujours pas récupéré, dépêchez-vous, l'offre se termine ce lundi 31 août . Pour rappel, du nouveau contenu devrait arriver ces prochaines semaines, avec notamment quatre niveaux qui ont récemment fuité