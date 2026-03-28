Le nouveau jeu dans l'univers de PUBG ferme déjà ses portes, après seulement deux mois

Lancé début février en accès anticipé, le jeu de tir tactique PUBG: Blindspot fermera définitivement ses serveurs le 30 mars. Ce spin-off ambitieux n'a pas réussi à rassembler une communauté suffisante pour survivre dans un marché de plus en plus impitoyable.
Lancé le 5 février dernier dans l'indifférence presque générale, en dépit d'une marque mondialement connue, le jeu de tir tactique PUBG: BLINDSPOT s'apprête déjà à tirer sa révérence
. Les développeurs du studio ARC Team ont annoncé la fin prématurée de l'accès anticipé pour le 30 mars
, marquant un coup d'arrêt brutal pour ce projet dérivé de la célèbre franchise de battle royale. Ce titre gratuit en cinq contre cinq proposait pourtant une approche rafraîchissante avec sa vue de dessus et son gameplay centré sur la stratégie et la coopération.
Une fin inévitable faute de joueurs
Malgré des évaluations globalement positives sur la plateforme Steam
, le destin de PUBG: Blindspot a été scellé par un manque cruel de fréquentation. Les joueurs réguliers soulignaient d'ailleurs fréquemment la difficulté de trouver des parties
, un comble pour une expérience multijoueur reposant sur des affrontements en équipe. Face à cette désertion, les créateurs ont dû se rendre à l'évidence.
Sequoia Yang, porte-parole de ARC Team, a pris la parole pour expliquer cette décision difficile dans une publication sur Steam
. Le studio a cherché diverses solutions pour améliorer l'expérience globale, mais a finalement conclu qu'il était devenu impossible de maintenir le jeu à flot de manière pérenne.
Nous comprenons que ce n'est peut-être pas l'issue que beaucoup d'entre vous espéraient. PUBG: Blindspot était une tentative audacieuse d'explorer de nouvelles possibilités dans l'espace des jeux de tir tactiques en vue de dessus.
Un marché des jeux service impitoyable
L'échec de ce spin-off met en lumière la saturation actuelle du marché des jeux de tir en ligne
. La concurrence est féroce, dominée par des mastodontes et des nouveautés très populaires. Attirer et fidéliser une communauté demande aujourd'hui des ressources colossales et une proposition de valeur irréprochable dès le premier jour. Même des projets bénéficiant de budgets massifs peinent parfois à atteindre leurs objectifs de vente, prouvant que la gratuité d'un titre ne garantit plus son succès.
Le studio ARC Team, qui n'appartient pas directement à l'éditeur Krafton, a tenu à remercier chaleureusement les quelques curieux qui ont soutenu le projet durant ces deux petits mois. L'équipe de développement va désormais prendre le temps de se restructurer avant de revenir avec de nouvelles idées, en espérant que le succès soit, cette fois, au rendez-vous. Peut-être qu'une campagne marketing plus marquée aidera leurs nouveaux projets à se démarquer, et réussir leur sortie.
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