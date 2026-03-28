Le nouveau jeu dans l'univers de PUBG ferme déjà ses portes, après seulement deux mois

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 mars 2026 à 09h30
Lancé début février en accès anticipé, le jeu de tir tactique PUBG: Blindspot fermera définitivement ses serveurs le 30 mars. Ce spin-off ambitieux n'a pas réussi à rassembler une communauté suffisante pour survivre dans un marché de plus en plus impitoyable.
Le nouveau jeu dans l'univers de PUBG ferme déjà ses portes, après seulement deux mois
Lancé le 5 février dernier dans l'indifférence presque générale, en dépit d'une marque mondialement connue, le jeu de tir tactique PUBG: BLINDSPOT s'apprête déjà à tirer sa révérence. Les développeurs du studio ARC Team ont annoncé la fin prématurée de l'accès anticipé pour le 30 mars, marquant un coup d'arrêt brutal pour ce projet dérivé de la célèbre franchise de battle royale. Ce titre gratuit en cinq contre cinq proposait pourtant une approche rafraîchissante avec sa vue de dessus et son gameplay centré sur la stratégie et la coopération.

Une fin inévitable faute de joueurs

Malgré des évaluations globalement positives sur la plateforme Steam, le destin de PUBG: Blindspot a été scellé par un manque cruel de fréquentation. Les joueurs réguliers soulignaient d'ailleurs fréquemment la difficulté de trouver des parties, un comble pour une expérience multijoueur reposant sur des affrontements en équipe. Face à cette désertion, les créateurs ont dû se rendre à l'évidence.

Sequoia Yang, porte-parole de ARC Team, a pris la parole pour expliquer cette décision difficile dans une publication sur Steam. Le studio a cherché diverses solutions pour améliorer l'expérience globale, mais a finalement conclu qu'il était devenu impossible de maintenir le jeu à flot de manière pérenne.
Nous comprenons que ce n'est peut-être pas l'issue que beaucoup d'entre vous espéraient. PUBG: Blindspot était une tentative audacieuse d'explorer de nouvelles possibilités dans l'espace des jeux de tir tactiques en vue de dessus.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Un marché des jeux service impitoyable

L'échec de ce spin-off met en lumière la saturation actuelle du marché des jeux de tir en ligne. La concurrence est féroce, dominée par des mastodontes et des nouveautés très populaires. Attirer et fidéliser une communauté demande aujourd'hui des ressources colossales et une proposition de valeur irréprochable dès le premier jour. Même des projets bénéficiant de budgets massifs peinent parfois à atteindre leurs objectifs de vente, prouvant que la gratuité d'un titre ne garantit plus son succès.

Le studio ARC Team, qui n'appartient pas directement à l'éditeur Krafton, a tenu à remercier chaleureusement les quelques curieux qui ont soutenu le projet durant ces deux petits mois. L'équipe de développement va désormais prendre le temps de se restructurer avant de revenir avec de nouvelles idées, en espérant que le succès soit, cette fois, au rendez-vous. Peut-être qu'une campagne marketing plus marquée aidera leurs nouveaux projets à se démarquer, et réussir leur sortie.

Miniature vidéo
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Démarrage très poussif pour le nouveau spin-off de PUBG
PUBG: BLINDSPOT 06 février 2026

Démarrage très poussif pour le nouveau spin-off de PUBG

Krafton tente d'étendre l'univers de sa franchise phare avec PUBG: Blindspot, un jeu de tir tactique en vue de dessus. Malheureusement, le lancement en accès anticipé peine à convaincre, affichant une fréquentation anémique et des critiques pointant de sérieux problèmes de maniabilité.
PUBG: BLINDSPOT sortira-t-il sur PS5 et Xbox Series ?
PUBG: BLINDSPOT 30 janvier 2026

PUBG: BLINDSPOT sortira-t-il sur PS5 et Xbox Series ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si PUBG: BLINDSPOT sortira un jour sur les dernières consoles, c'est-à-dire sur PS5 et Xbox Series.
PUBG: BLINDSPOT partage sa date de sortie, et ça arrive vite
PUBG: BLINDSPOT 08 janvier 2026

PUBG: BLINDSPOT partage sa date de sortie, et ça arrive vite

Après avoir révélé PUBG: BLINDSPOT, connu au départ sous le nom de Project ARC, KRAFTON annonce que sa sortie est imminente en accès anticipé.

commentaire (0)