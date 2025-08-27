Le papa de PUBG reste « humble » face au succès du battle royale

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 août 2025 à 17h48
Créateur de PUBG et figure tutélaire du battle royale, Brendan Greene revient sur la naissance d'un genre devenu phénomène mondial, tout en préparant la bêta ouverte de Prologue: Go Wayback. Entre héritage colossal et nouveaux horizons, le « père du BR » garde le cap avec modestie.
Le papa de PUBG reste « humble » face au succès du battle royale
Le battle royale a bouleversé l'industrie. PUBG en a été l'étincelle, avant que Fortnite, Warzone ou Apex Legends n'en amplifient la portée. À la gamescom 2025, Brendan « PlayerUnknown » Greene s'est confié sur ce virage historique et sur son prochain projet, Prologue: Go Wayback, un jeu de survie qui veut remettre l'exploration et l'émergence au cœur de l'expérience.

« Je voulais juste créer un mode auquel j'avais envie de jouer »

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À l'origine, il n'y a ni business plan pharaonique ni feuille de route marketing, comme il l'explique dans une interview avec Insider Gaming. Mais il y a un besoin de joueur, simple, presque naïf, qui finira par rencontrer un public planétaire. Le résultat est loin des espérance avec un genre devenu iconique, un record sur Steam, un standard compétitif, des communautés immenses… et un créateur qui revendique toujours une forme de modestie.
Je voulais juste créer un mode de jeu auquel j'avais envie de jouer. Le fait que cela soit devenu un genre, c'est très humble.
Brendan Greene l'admet, le battle royale a dépassé tout ce qu'il imaginait. Le mode « fun » s'est mué en scène esport hyper structurée, des World Series aux showmatches premium, en passant par l'essor des créateurs de contenu. Même s'il n'a pas inventé le genre, il est la personne qui l'a fait connaître à toutes et à tous.
J'adore Battlefield, et voir le BR intégré ailleurs, c'est incroyable.
Au-delà des chiffres, c'est l'humain qui marque le plus le créateur. Il raconte ces témoignages de joueurs qui se sont retrouvés grâce à PUBG, reformant des groupes d'amis perdus de vue, recréant des rituels sociaux autour d'un lobby.
Un streamer m'a confié avoir renoué avec des amis de lycée grâce à PUBG. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine à jouer ensemble. C'est ce dont je suis le plus fier.

Prologue: Go Wayback, un retour aux fondamentaux de la survie

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À présent, cap sur Prologue: Go Wayback!. Le projet de PLAYERUNKNOWN Productions s'articule autour d'un monde vaste, survival et systémique, où la bêta ouverte doit faire office de laboratoire vivant. L'objectif est de retrouver l'émerveillement des premières parties, la tension de l'inconnu, l'émergence d'outils et de tactiques non scriptées. Si le jeu se veut volontairement dur, il devrait trouver son public avec un aspect survie très prononcé. 

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commentaire (1)

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Marc (invité) Le 29/08/2025 à 12:34

Enfin un qui ne se la ramène pas trop, sympa, et bravo pour le travail accompli