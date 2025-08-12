Prologue : Le créateur de PUBG lance par surprise une bêta ouverte

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 août 2025 à 16h45
Brendan "PlayerUnknown" Greene, l'homme derrière le phénomène PUBG, dévoile sans prévenir une bêta ouverte gratuite pour Prologue, son nouveau jeu de survie.
Prologue : Le créateur de PUBG lance par surprise une bêta ouverte
En 2017, Brendan Greene changeait à jamais le paysage vidéoludique avec PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, plus connu sous le diminutif de PUBG, pionnier du battle royale moderne. Aujourd'hui, il s'attaque à un nouveau défi, celui de revitaliser le genre du jeu de survie avec Prologue, un projet développé depuis plusieurs années, annoncé en 2020 et dont le lancement n'a jamais été aussi proche. Après différentes alphas, voici que le développeurs lance, dès maintenant, une bêta ouverte

Un retour aux racines de la survie

prologue
Prologue: Go Wayback de son nom complet plonge les joueurs dans une cabane isolée, au cœur d'une carte procéduralement générée de 8x8 km. L'objectif ? Rejoindre une station météo aléatoirement positionnée, tout en gérant la faim, la soif et la température corporelle. Dans votre périple, vous allez devoir gérer des conditions météorologiques extrêmes, une faune agressive et une ambiance particulièrement pesante, pensée pour provoquer une sensation d'agoraphobie.

Inspiré de classiques comme The Long Dark ou The Forest, Prologue promet une expérience plus introspective et centrée sur la solitude. Qui ne plaira pas à tous les joueurs, à cause de sa difficulté. Vous ne serez jamais pris par la main et serez seul, au beau milieu de cette forêt.

Une bêta gratuite disponible dès maintenant

La bêta ouverte de Prologue: Go Wayback, est accessible gratuitement sur Steam. Pour y participer :
  • Rendez-vous sur la page Steam du jeu
  • Cliquez sur « Demandez l'accès » 
  • Le jeu apparaîtra instantanément dans votre bibliothèque pour l'installation
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Cette bêta ouverte précède le lancement en accès anticipé prévu plus tard cette année. Aucune date précise n'a été annoncée, mais Brendan Greene assure que les retours des joueurs influenceront directement la version finale. Aucune date de fin pour la bêta n'a été annoncée.

Enfin, il est important de rappeler que Prologue n'est pas qu'un jeu, il s'agit avant tout de la première pierre d'un projet encore plus fou baptisé Project Artemis. Ce projet final visera à proposer un univers encore plus ambitieux, mais les détails sont assez maigres.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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