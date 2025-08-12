Prologue : Le créateur de PUBG lance par surprise une bêta ouverte

Brendan "PlayerUnknown" Greene, l'homme derrière le phénomène PUBG, dévoile sans prévenir une bêta ouverte gratuite pour Prologue, son nouveau jeu de survie.

Un retour aux racines de la survie

Une bêta gratuite disponible dès maintenant

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En 2017, Brendan Greene changeait à jamais le paysage vidéoludique avec, plus connu sous le diminutif de, pionnier du battle royale moderne. Aujourd'hui, il s'attaque à un nouveau défi, celui de revitaliser le genre du jeu de survie avec, un projet développé depuis plusieurs années, annoncé en 2020 et dont le lancement n'a jamais été aussi proche. Après différentes alphas,de son nom complet plonge les joueurs dans une cabane isolée, au cœur d'une cartede 8x8 km. L'objectif ? Rejoindre une station météo aléatoirement positionnée, tout en gérant la faim, la soif et la température corporelle. Dans votre périple, vous allez devoir gérer des conditions météorologiques extrêmes, une faune agressive et une ambiance particulièrement pesante, pensée pour provoquer une sensation d'agoraphobie.Inspiré de classiques commeou, Prologue promet une expérience plus introspective et centrée sur la solitude. Qui ne plaira pas à tous les joueurs,. Vous ne serez jamais pris par la main et serez seul, au beau milieu de cette forêt.La bêta ouverte de, est accessible gratuitement sur. Pour y participer :Cette bêta ouverte précède le lancement en accès anticipé prévu plus tard cette année. Aucune date précise n'a été annoncée, mais Brendan Greene assure que les retours des joueurs influenceront directement la version finale. Aucune date de fin pour la bêta n'a été annoncée.Enfin, il est important de rappeler que Prologue n'est pas qu'un jeu, il s'agit avant tout de la première pierre d'un projet encore plus fou baptisé Project Artemis. Ce projet final visera à proposer un univers encore plus ambitieux, mais les détails sont assez maigres.