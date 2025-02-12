8 ans après, PUBG n'a jamais été aussi rentable

Jeu le plus populaire de tous les temps sur Steam, et battle royale le plus poussé, PUBG serait plus rentable que jamais, d'après KRAFTON.
Le battle royale PUBG
continue d'afficher une croissance impressionnante, alors qu'il est sorti en 2017 en accès anticipé et qu'il n'atteint plus des chiffres mirobolants sur Steam. KRAFTON, son éditeur, a déclaré que l'année 2024 a été la plus lucrative de son histoire
, atteignant des ventes record et des profits jamais vus auparavant.
PUBG atteint de nouveaux sommets depuis son passage en free-to-play
Lancé en 2017, PUBG a révolutionné le genre du battle royale et a surtout permis de le démocratiser
, mais c'est son passage en free-to-play en 2022 qui a marqué un tournant décisif. Depuis, la croissance du jeu ne cesse de s'accélérer alors qu'il est disponible sur la plupart des plateformes
.
En 2024, PUBG a atteint son plus grand pic de joueurs simultanés avec 890 000 utilisateurs connectés en même temps
, un exploit pour un jeu qui existe depuis plus de sept ans et avec une forte concurrence, Fortnite
et Apex Legends
en tête.
Les dépenses des joueurs sur PC et consoles ont également atteint un niveau inédit, avec près d'un milliard de wons coréens (environ 667 millions d'euros) générés en 2024
, établissant un nouveau record pour KRAFTON. Prouvant que le modèle free-to-play peut finalement être une excellente chose. Le battle royale vient d'ailleurs de recevoir une nouvelle mise à jour majeure, la version 34.1
Après le battle royale, KRAFTON souhaite s'attaquer à un autre secteur très concurrentiel, celui de la simulation de vie
. La société sortira d'ici quelques semaines inZOI
, qui est très prometteur. Cumulé avec PUBG, l'année 2025 pourrait très bonne pour KRAFTON.
commentaire (0)