PUBG : MàJ 34.1, le patch notes des nouveautés, avec un nouveau mode

Retrouvez le patch notes et toutes les nouveautés de la mise à jour 34.1 de PUBG, qui arrive sur toutes les plateformes.
Une nouvelle mise à jour arrive déjà dans PUBG
, peu de temps après la dernière. Celle-ci se concentre essentiellement sur deux points : l'amélioration des véhicules et l'ajustement de quelques armes
.
Les joueurs vont aussi pouvoir découvrir un nouveau mode de jeu, une Arène 1 contre 1
. Disponible via le mode Arcade, il permettra à tous les joueurs de s'affronter dans un combat face à une seule personne, où chacun est libre de choisir l'équipement qu'il souhaite. Le gagnant est celui qui remporte le plus de manches. Idéal pour s'entraîner.
Pour le reste, nous retrouvons quelques améliorations ou corrections. Mais vous pouvez tout découvrir dans le patch notes de la mise à jour 34.1 de PUBG
, qui arrive ce 12 février sur PC et le 20 sur consoles.
Gameplay
Véhicules
Divers véhicules bien connus feront bientôt l'objet de plusieurs ajustements !
Vitesse max et accélération
- La vitesse max des véhicules suivants a été légèrement augmentée, et leur vitesse max avec boost a reçu une augmentation d'environ 5 % :
- UAZ, Pickup, Camion-Restaurant, Porter, Blanc
- La vitesse max des véhicules suivants a été légèrement augmentée, et leur vitesse max avec boost a reçu une augmentation d'environ 10 % :
- Dacia, Moto, Buggy, Quad, Van, Motoneige, Bateau, Moto enduro
- La vitesse max de la voiture de Pillar Security a été réduite d'environ 10 %.
- L'accélération initiale des véhicules suivants a été légèrement augmentée :
- UAZ, Dacia, Moto, Buggy, Quad, Pickup, Van, Camion-Restaurant, motoneige, Porter, Blanc, Bateau, Moto enduro
- L'accélération initiale de la voiture de Pillar Security a été légèrement réduite :
Système de coffre
- Le système de coffre a été ajouté aux véhicules Dacia, Mirado, Pony Coupé et Coupé RB.
- La capacité du coffre diffère selon le véhicule.
- La capacité du coffre de la voiture de Pillar Security a été réduite (400 → 150).
Divers
Commentaire des développeurs : Dans la mise à jour 34.1, nous avons apporté des ajustements aux performances et à la fonctionnalité des véhicules qui font partie de PUBG depuis longtemps. Au cours des 8 dernières années, le rythme du gameplay s'est accéléré, mais un grand nombre de ces « vieux » véhicules n'a pour ainsi dire pas évolué. Comme certains véhicules se distinguent également par des caractéristiques beaucoup plus élevées, cette disparité a donné lieu à une jouabilité déséquilibrée. Pour régler ce problème, nous implémentons un rééquilibrage exhaustif des véhicules plus anciens. En augmentant leur vitesse, nous avons pour objectif de les adapter au tempo plus rapide du gameplay. Parallèlement, nous réduisons les écarts de performances entre les véhicules pour offrir aux joueurs des choix d'une plus grande diversité. En outre, nous étoffons le système de coffre pour l'intégrer à davantage de véhicules. Cette approche favorise une jouabilité plus dynamique et polyvalente. Nous espérons que ces changements vous permettront de profiter d'un gameplay plus frénétique et hétérogène.
- La friction de la Dacia sur la neige et la glace a été légèrement augmentée.
- Le poids du Porter a été augmenté.
- Le poids de la voiture de Pillar Security a été légèrement augmenté
- Les PV des pneus du buggy ont été légèrement augmentés
- Les PV des pneus du quad ont été augmentés.
Gunplay
Mk12
- Le recul vertical a augmenté d'environ 10 %.
- Le recul horizontal a augmenté d'environ 10 %.
- Les dégâts sur la distance ont été réduits.
- La distance max à laquelle vous pouvez éliminer un adversaire équipé d'un gilet et d'un casque de niv. 2 en réussissant un headshot et un tir corporel a été réduite de 30 % (118 m → 83 m).
7,62 mm
- Le poids des munitions de 7,62 mm a été réduit d'environ 15 % (0,7 → 0,6).
Fusils à pompe
S1897
- L'éparpillement des chevrotines a été réduit d'environ 10 %.
- Temps nécessaire pour recharger : 0,61 s → 0,55 s
S12K
- L'éparpillement des chevrotines a été augmenté d'environ 5 %.
- Dégâts : 24 → 23
S686
- L'éparpillement des chevrotines a été réduit d'environ 12 %.
DBS
- Les dégâts sur la distance ont été augmentés d'environ 20 %.
- Réduction d'environ 10 % du recul vertical.
- Réduction d'environ 10 % du recul horizontal.
Changements relatifs aux apparitions
- Les taux d'apparition des fusils à pompe dans le monde ont été ajustés pour réduire la différence de quantités sur l'ensemble des cartes.
Monde
Sanhok
Modifications de zones
Les changements suivants ne s'appliquent pas aux modes Team Deathmatch et Battle Royale intense.
- Le terrain des zones Carrière, Ruines et Tambang a été modifié pour être désormais destructible.
- La hauteur du terrain dans les zones Carrière et Ruines a été ajustée.
Erangel
Station-service
- Le design général a fait l'objet d'un remaniement.
- La fonctionnalité « Pompe à essence » a été ajoutée.
- Certains éléments ont été repositionnés.
Taego
Station-service
- De nouvelles stations-service ont été ajoutées, et d'autres, préexistantes, ont été transformées en ruines.
- Le design général a fait l'objet d'un remaniement.
- La fonctionnalité « Pompe à essence » a été ajoutée.
Arcade
Nouveau mode : Arène 1c1
L'Arène 1c1, autrefois une exclusivité du mode entraînement, est désormais disponible sous forme de nouveau mode Arcade. Maîtrisez l'art du combat singulier dans cette épreuve de force qui se dispute en plusieurs manches !
Période de service (UTC)
- PC
- 12 février, après la maintenance des serveurs de jeu - 26 février à 8 h
- Console
- 20 février, après la maintenance des serveurs de jeu - 6 mars à 8 h
Règles de base
- Disputez des combats singuliers (1c1) sur un champ de bataille de petite taille jusqu'à la fin du temps imparti.
- Lorsque vous accédez à ce mode, vous apparaîtrez dans l'arène et commencerez à attendre.
- La victoire est attribuée au joueur qui remporte le plus de parties.
- Sélectionnez l'équipement de votre choix avant chaque partie.
- Les séries de victoires sont affichées à l'écran.
Divers
- Les conditions de victoire/d'égalité/de défaite sont les mêmes que pour l'Arène 1c1 du mode entraînement.
- Utilisez la fonctionnalité « Prêt » pour indiquer à l'adversaire que de votre côté, tout est prêt et que les hostilités peuvent commencer.
- La partie démarrera rapidement une fois que les deux participants auront indiqué qu'ils sont prêts.
Partie personnalisée
- Le mode Arène 1c1 a été ajouté.
- La fonctionnalité Observateur est disponible.
- Les séries de victoires sont consignées séparément de celles qui ont été réalisées en Arène 1c1 (Arcade) et Partie personnalisée - Arène 1c1 (mode entraînement).
Compétitif
Saison 34
- Des skins d'armes compétitifs pour le MG3 ont été ajoutés sous forme de récompenses de palier (permanentes) pour la saison 34.
- Le tableau des scores sera remis à zéro après la maintenance du serveur de jeu.
- Consultez sur la page Carrière votre palier final de la saison précédente.
Récompenses de la saison 33
Vous trouverez ci-dessous les récompenses que vous recevrez en fonction de votre palier final lors de la saison compétitive précédente.
|Palier
|Récompenses
|Bronze
|Emblème Identité PUBG de bronze
|Argent
|Emblème Identité PUBG d'argent
|Or
|Emblème Identité PUBG d'or Skin d'arme compétitif
|Platine
|Emblème Identité PUBG de platine animé Skin d'arme compétitif Médaille de platine
|Diamant
|Emblème Identité PUBG de diamant animé Skin d'arme compétitif Médaille de platine, diamant
|Maître
|Emblème Identité PUBG de maître animé Plaque maître animée Skin d'arme compétitif Médaille de platine, diamant, Maître
|Top 500
|Récompenses bonus pour les joueurs du Top 500 :
- Emblème animé du Top 500 « Identité PUBG »
- Plaque Top 500 animée
- Les skins d'armes compétitifs et les médailles sont des récompenses permanentes. Les autres récompenses à obtenir sont utilisables pendant une seule saison compétitive.
- Les récompenses du Top 500 sont octroyées aux joueurs au palier Maître et supérieur.
- Les récompenses se trouvent sur votre page Inventaire/Éditer le profil lorsque la saison 34 commence.
- Une fois que la saison 34 sera terminée et que la maintenance du serveur aura été effectuée, toutes les récompenses, hormis le skin d'arme et la médaille, seront retirées de votre page.
Planque
※ Le changement suivant sera appliqué avec la mise à jour 34.2 (12 mars). Sur la base des retours des joueurs, à partir de la mise à jour 34.2 (mars), la quantité de matériaux obtenus en recyclant des skins d'armes progressifs sera proportionnelle à leur niveau. Auparavant, le recyclage d'un skin d'arme progressif fournissait une quantité fixe de matériaux (Polymère x800, Schéma x3), quel que soit son niveau. Cependant, avec la mise à jour 34.2, les matériaux obtenus en recyclant augmenteront en fonction du niveau du skin d'arme progressif, comme indiqué ci-dessous.
Matériaux obtenus en recyclant des skins d'armes progressifs
|Niveau
|Polymère
|Schéma
|1
|800
|3
|2
|1700
|4
|3
|3000
|6
|4
|4700
|8
|5
|6800
|10
|6
|9300
|13
|7
|12200
|16
|8
|15500
|19
|9
|19200
|22
|10
|23300
|26
Paramètres
Les joueurs qui préfèrent des performances stables seront heureux d'apprendre que certains effets visuels ont été simplifiés pour les options inférieures à Ultra dans les options Effets.
- Les options sous Paramètres - Graphismes - Avancé - Effets seront désormais appliquées aux effets de la zone rouge et de la destruction des bâtiments sur la carte de Sanhok.
- Les effets originaux de la zone rouge et de la destruction des bâtiments sont une exclusivité de l'option Ultra.
Centre d'événements (PC)
- Pour participer à certains événements qui requièrent une association du compte, mais qui ne prendront pas en charge la fonctionnalité KRAFTON ID à l'avenir, cliquez sur le bouton « Générer OTP » en bas à gauche du Centre d'événements et utilisez le mot de passe ainsi généré pour associer votre compte.
- Le mot de passe à usage unique (ou OTP) est valable 24 heures à partir du moment où vous avez cliqué sur le bouton.
Expérience utilisateur/Interface utilisateur
- Un message d'erreur s'affichera lorsqu'il ne sera pas possible d'utiliser la fonctionnalité « Inspecter une arme ».
- Les modèles Killfeed de skins d'armes progressifs ont été ajustés pour offrir une meilleure cohérence et une lisibilité supérieure.
- Les emplacements de diverses icônes affichées au sein des emplacements d'objets ont été réorganisés.
- Une nouvelle IU a été ajoutée pour indiquer à quel moment les objets à durée limitée sont arrivés à expiration.
- Le positionnement des infos-bulles affichant des informations supplémentaires au sujet des objets a été mis à jour.
- (Console) La plupart des IU de chargement ont été transformées en texte.
Correctifs de bugs
Monde
- Correctifs apportés aux collisions, aux textures, aux performances et à d'autres problèmes généraux liés à Sanhok et à Erangel.
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