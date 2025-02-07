Project ARC change de nom et devient PUBG: BLINDSPOT

À la surprise générale, Krafton transforme son Project ARC en PUBG: BLINDSPOT et met le titre en avant lors du Steam Néo Fest.
En octobre 2024, Krafton dévoilait son dernier projet en date : Project ARC
. S'il est resté très silencieux depuis sa première révélation, le titre a refait parler de lui le 7 février 2025. Alors que l'édition de février 2025 du Steam Néo Fest approche à grands pas, il a droit à une révélation de taille. Dès à présent, il possède un nouveau nom : PUBG: BLINDSPOT.
D'ailleurs, il est officiellement décrit comme un spin-off de la franchise culte
.
PUBG: BLINDSPOT accessible à tous très prochainement
Proposant des affrontements à 5 contre 5, PUBG: BLINDSPOT propose un gameplay atypique en vue de dessus, combinant action et stratégie
pour créer une expérience la plus réaliste possible. L'objectif de chaque partie est simple : atteindre la Crypte pour y installer un dispositif spécial. Le choix du nom Blindspot pour ce nouveau titre n'est d'ailleurs pas anodin.
PUBG STUDIOS a expliqué dans un communiqué de presse que BLINDSPOT « signifie le mélange innovant du jeu entre le tir en vue de dessus et le jeu tactique basé sur la vision, offrant aux joueurs une expérience nouvelle et engageante
». Pour dévoiler en avant-première cette expérience inédite, une vidéo de présentation a été mise en ligne
. Sur celle-ci, les spectateurs peuvent voir Matt « Kickstart » Smith (célèbre joueur de PUBG Esports) tester le mode Démolition du titre.
Si vous souhaitez découvrir le dernier-né du studio Krafton, sachez que l'attente sera de courte durée. En effet, la page Steam de PUBG: BLINDSPOT
indique qu'une démo jouable sera disponible à partir du 21 février 2025
. Ne manquez pas cette opportunité car à l'heure actuelle, le spin-off de PUBG ne possède pas de date de sortie définitive.
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