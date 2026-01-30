PUBG: BLINDSPOT sortira-t-il sur PS5 et Xbox Series ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si PUBG: BLINDSPOT sortira un jour sur les dernières consoles, c'est-à-dire sur PS5 et Xbox Series.

PUBG: BLINDSPOT va-t-il sortir sur PS5 et Xbox Series ?











Comme vous le savez probablement déjà,arrive au début du mois de février 2026 en accès anticipé sur PC, et ce, gratuitement. Comme la plupart des autres jeux qui sortent en early access, le jeu de tir tactique de PUBG Corporation et Krafton n'est pas disponible sur les autres plateformes, et donc seulement sur PC. Ainsi, la communauté se demandeNe tournons pas autour du pot plus longtemps.. Effectivement, au moment où nous écrivons ces lignes,. Les développeurs se concentrent actuellement sur l'amélioration de l'expérience et ont prévu de rester en accès anticipé pendant 1 an, selon les informations disponibles sur la page Steam du soft : « Nous envisageons un accès anticipé d'une durée maximum de 12 mois, pendant lesquels nous continuerons de peaufiner le jeu en fonction de la progression du développement et du ressenti des joueurs ».Néanmoins, il se peut qu'après la sortie de la version 1.0 desur PC, PUBG Corporation et Krafton se penchent sur une version PlayStation et/ou Xbox. De ce fait, il y a des chances que le jeu de tir tactique 5 versus 5 débarque à l'avenir sur PS5 et/ou Xbox Series. Or, rien n'est sûr, à l'heure actuelle. Évidemment, si PUBG Corporation et Krafton font une annonce à ce sujet, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article et de vous tenir informés.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 5 février 2026 sur PC, et ce, en accès anticipé. Le titre sera free-to-play, c'est-à-dire gratuit.