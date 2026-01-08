PUBG: BLINDSPOT partage sa date de sortie, et ça arrive vite

Démarrage très poussif pour le nouveau spin-off de PUBG

Krafton tente d'étendre l'univers de sa franchise phare avec PUBG: Blindspot, un jeu de tir tactique en vue de dessus. Malheureusement, le lancement en accès anticipé peine à convaincre, affichant une fréquentation anémique et des critiques pointant de sérieux problèmes de maniabilité.