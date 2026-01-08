PUBG: BLINDSPOT partage sa date de sortie, et ça arrive vite

Après avoir révélé PUBG: BLINDSPOT, connu au départ sous le nom de Project ARC, KRAFTON annonce que sa sortie est imminente en accès anticipé.
Historiquement connue pour avoir démocratisé le genre du Battle Royale à l'échelle planétaire, la licence PUBG prend aujourd'hui un virage serré vers le jeu de tir tactique en milieu clos. Avec PUBG: BLINDSPOT
, les équipes de KRAFTON délaissent les vastes plaines d'Erangel pour des couloirs étroits et une tension palpable, le tout servi par une vue du dessus qui rappelle les grandes heures des jeux de stratégie, mais avec la nervosité d'un shooter moderne.
La sortie est proche pour PUBG: BLINDSPOT
Ce titre sera disponible gratuitement en accès anticipé dès le 5 février sur Steam
, et cherche surtout à séduire une nouvelle frange de joueurs, lassés par les courses au butin et les zones bleues rétrécissantes.
Le concept s'éloigne radicalement de la survie de masse pour se concentrer sur un affrontement intimiste en 5 contre 5. La structure des matchs évoque immédiatement les ténors du FPS compétitif comme Rainbow Six: Siege ou CS2. Une équipe doit attaquer pour sécuriser ou pirater un objectif nommé la crypte , tandis que l'autre doit défendre cette position coûte que coûte. L'originalité ne réside pas tant dans le mode de jeu, très classique, que dans la manière d'appréhender l'espace.
Les environnements sont destructibles
, offrant une dimension stratégique verticale et horizontale inédite pour la licence. Il ne s'agit pas simplement de tirer à travers une porte, mais de remodeler la carte : ouvrir une brèche dans un mur pour surprendre l'adversaire ou, à l'inverse, renforcer une zone pour canaliser les assaillants
. L'absence de monde ouvert force les joueurs à exploiter chaque recoin, transformant chaque pièce en un potentiel piège mortel.
L'intelligence collective sans un mot
La véritable innovation de PUBG: BLINDSPOT repose sur sa mécanique de gestion de l'information
. Dans la plupart des jeux compétitifs, la communication vocale est reine. Ici, Krafton tente de contourner cette barrière parfois toxique ou restrictive grâce à un système de partage de vision instantané. Dès qu'un joueur repère un ennemi ou une zone d'intérêt, l'information est transmise visuellement et immédiatement à l'ensemble de l'escouade
. Cela permet une coordination fluide et instinctive, rendant le jeu accessible même à ceux qui préfèrent jouer sans microphone.
Côté arsenal, les puristes de la franchise ne seront pas dépaysés. Nous retrouvons les armes emblématiques comme l'AWM, le Mk14 ou la P90, mais adaptées à ce nouveau format. L'équipement joue un rôle crucial avec des drones de reconnaissance pour l'information, des grenades fumigènes pour masquer les lignes de vue, ou des détonateurs de proximité pour sécuriser les flancs. L'accès anticipé, qui sort le 5 février donc, ne marquera que le début de l'aventure
, le studio promettant d'ajuster l'équilibrage et d'enrichir le contenu au gré des retours de la communauté. Le tout se fera en free-to-play
, idéal pour découvrir cette nouvelle expérience.
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