gamescom 2025 : KRAFTON dévoilera un DLC pour inZOI et en dira plus sur PUBG: BLINDSPOT

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 juin 2025 à 12h23
KRAFTON confirme sa participation à la gamescom 2025, la plus grande convention de jeux vidéo au monde, qui se tiendra à Cologne, en Allemagne, du 20 au 24 août 2025. Pour cette troisième participation après 2022 et 2024, l'éditeur proposera aux visiteurs un aperçu exclusif de trois jeux très attendus : inZOI, le jeu de simulation de vie, ainsi que deux titres liés à l'univers PUBG : PUBG: BLINDSPOT, un shooter tactique, et l'incontournable battle royale PUBG.
gamescom 2025 : KRAFTON dévoilera un DLC pour inZOI et en dira plus sur PUBG: BLINDSPOT

inZOI : Le DLC « Cahaya » dévoilé pour la première fois

Sorti en accès anticipé en mars 2025 sur Steam, inZOI avait déjà impressionné en dépassant le million de ventes en seulement une semaine. À la gamescom, KRAFTON dévoilera le tout premier DLC intitulé « Cahaya ».

Inspiré par le mode de vie insulaire d'Asie du Sud-Est, ce nouveau contenu ajoute une troisième carte au jeu après Dowon et Bliss Bay. Les joueurs pourront profiter d'un décor composé de deux îles distinctes : l'une dédiée aux activités d'autosuffisance telles que la pêche et l'agriculture, et l'autre proposant des installations de loisirs dignes d'un véritable complexe touristique.

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Un premier aperçu sera donc dévoilé, avec probablement une date de sortie.

PUBG: BLINDSPOT débarque à la Gamescom

Bien qu'il ait été annoncé il y a de longs mois déjà, PUBG: BLINDSPOT reste tout de même discret. KRAFTON précise qu'il sera de la partie lors de cette gamescom, et il y a de grandes chances pour que le shooter tactique en vue du dessus nous dévoile de nouvelles informations, dont la date de sortie.

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Le titre s'est déjà fait remarquer à l'occasion du Steam Next Fest de février 2025, et semble très prometteur, avec des parties rapides, intenses et stratégiques, où chaque joueur devra tirer parti d'armes et gadgets spécifiques pour élaborer des tactiques efficaces avec son équipe.

PUBG célèbre son 8e anniversaire

Lancé en 2017, PUBG reste aujourd'hui un phénomène mondial. Après avoir atteint un pic historique de 3,25 millions de joueurs simultanés sur Steam, le jeu continue de fidéliser sa communauté grâce à des mises à jour régulières et une politique de contenus très active et regroupe toujours plus de 750 000 utilisateurs actifs chaque jour.

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En 2025, PUBG a fêté ses 8 ans, marquant une longévité remarquable et un succès jamais démenti. Depuis sa sortie initiale, il a constamment figuré dans les classements des jeux les plus vendus et joués sur Steam, avec un statut Platinum préservé pendant huit années consécutives, soulignant son immense popularité et l'engagement sans faille de ses joueurs. De belles annonces devraient être faites à son sujet.

Rendez-vous du 20 au 24 août prochain à Cologne pour découvrir toutes ces nouveautés en exclusivité sur le stand KRAFTON, mais aussi le 19 août, lors de la célèbre soirée de l'Opening Night Live, qui devrait présenter tout cela au public.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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