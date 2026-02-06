Démarrage très poussif pour le nouveau spin-off de PUBG

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 février 2026 à 12h06
Krafton tente d'étendre l'univers de sa franchise phare avec PUBG: Blindspot, un jeu de tir tactique en vue de dessus. Malheureusement, le lancement en accès anticipé peine à convaincre, affichant une fréquentation anémique et des critiques pointant de sérieux problèmes de maniabilité.
Démarrage très poussif pour le nouveau spin-off de PUBG
Alors que PUBG continue de dominer les classements mondiaux avec une régularité impressionnante, réunissant quotidiennement plus de 600 000 joueurs simultanés, son extension en tant que franchise multimédia s'avère bien plus complexe. Krafton, l'actuel propriétaire de la licence, vient de lancer son nouveau projet, PUBG: BLINDSPOT. Loin des parachutages massifs et de la survie en monde ouvert, ce spin-off prend le pari risqué du jeu de tir tactique. Cependant, les premiers chiffres sont sans appel, le titre peine lourdement à trouver son public, enregistrant un pic timide de seulement 3 044 joueurs lors de son lancement.

Un concept hybride entre stratégie et action

Sur le papier, la proposition de PUBG: Blindspot a pourtant de quoi intriguer les amateurs de stratégie. Le jeu s'éloigne radicalement des racines du Battle Royale pour proposer une expérience en 5 contre 5, décrite officiellement comme un jeu de tir tactique en vue de dessus fondé sur un positionnement intelligent et une vision partagée.

pubg-blindspot
Les joueurs doivent choisir des agents uniques et créer des synergies d'escouade pour prendre le dessus dans chaque manche. Cette approche a conduit plusieurs observateurs à comparer le titre à une version isométrique de Rainbow Six Siege, louant la complexité des stratégies possibles et le niveau de finition global de la production.

Une réception critique en demi-teinte

Malgré ces intentions louables, la réalité du terrain est plus brutale. Avec un taux d'évaluations positives stagnant autour de 62 % sur Steam, l'accueil est mitigé. Si certains saluent l'aspect tactique, une grande partie de la communauté pointe du doigt des défauts techniques rédhibitoires pour un jeu de ce calibre. L'absence de serveurs pour la région Océanie a notamment provoqué la colère d'une partie des joueurs, mais c'est surtout le ressenti manette en main qui cristallise les tensions.

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Les contrôles sont jugés peu réactifs, la caméra capricieuse et les sensations de tir décevantes pour une licence réputée pour son gunplay exigeant.

La critique la plus virulente revient de manière récurrente dans les avis des utilisateurs : le jeu donnerait l'impression d'être un produit conçu pour smartphones et porté à la va-vite sur PC. Un sentiment qui nuit considérablement à l'immersion et à la crédibilité du titre auprès d'un public PC exigeant.

L'avantage est que PUBG: Blindspot est disponible en accès anticipé et que les équipes vont avoir le temps, et les moyens, d'améliorer l'expérience, si Krafton continue de soutenir le projet. Sa disponibilité en free-to-play est également un point positif pour faciliter l'accès et découvrir plus facilement ce titre.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Adli (invité) Le 06/02/2026 à 14:03

Je trouve que ce jeu a manqué de marketing, il a l'air d'avoir un petit potentiel mais aucune annonce majeure c'est dommage