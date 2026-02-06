Démarrage très poussif pour le nouveau spin-off de PUBG

Krafton tente d'étendre l'univers de sa franchise phare avec PUBG: Blindspot, un jeu de tir tactique en vue de dessus. Malheureusement, le lancement en accès anticipé peine à convaincre, affichant une fréquentation anémique et des critiques pointant de sérieux problèmes de maniabilité.

Un concept hybride entre stratégie et action

Une réception critique en demi-teinte











Alors que PUBG continue de dominer les classements mondiaux avec une régularité impressionnante, réunissant quotidiennement plus de 600 000 joueurs simultanés, son extension en tant que franchise multimédia s'avère bien plus complexe. Krafton, l'actuel propriétaire de la licence, vient de lancer son nouveau projet,. Loin des parachutages massifs et de la survie en monde ouvert,. Cependant, les premiers chiffres sont sans appel,Sur le papier, la proposition dea pourtant de quoi intriguer les amateurs de stratégie. Le jeu s'éloigne radicalement des racines du Battle Royale pour proposer une expérience en 5 contre 5, décrite officiellement comme un jeu de tir tactique en vue de dessus fondé sur un positionnement intelligent et une vision partagée.Les joueurs doivent choisir des agents uniques et créer des synergies d'escouade pour prendre le dessus dans chaque manche. Cette approche a conduit plusieurs observateurs à comparer le titre à une version isométrique de Rainbow Six Siege, louant la complexité des stratégies possibles et le niveau de finition global de la production.Malgré ces intentions louables, la réalité du terrain est plus brutale. Avec un taux d'évaluations positives stagnant autour de 62 % sur Steam, l'accueil est mitigé. Si certains saluent l'aspect tactique,. L'absence de serveurs pour la région Océanie a notamment provoqué la colère d'une partie des joueurs, mais c'est surtout le ressenti manette en main qui cristallise les tensions.Les contrôles sont jugés peu réactifs, la caméra capricieuse et les sensations de tir décevantes pour une licence réputée pour son gunplay exigeant.La critique la plus virulente revient de manière récurrente dans les avis des utilisateurs :. Un sentiment qui nuit considérablement à l'immersion et à la crédibilité du titre auprès d'un public PC exigeant.L'avantage est que PUBG: Blindspot est disponible en accès anticipé et que les équipes vont avoir le temps, et les moyens, d'améliorer l'expérience, si Krafton continue de soutenir le projet. Sa disponibilité en free-to-play est également un point positif pour faciliter l'accès et découvrir plus facilement ce titre.