Prologue : PlayerUnknown nous en dit un peu plus sur son projet

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lors des Game Awards 2019, nous avons découvert, nouveau jeu du papa de PUBG , par le biais d'un teaser énigmatique. Près de deux ans plus tard, ce projet est toujours mystérieux, mais, expliquant ce qu'était la base de Prologue et quels sont ses projets avec. Ainsi,Dans Prologue, nous nous retrouvons dans un monde généré procéduralement, dans lequel il faut simplement survivre. Pour cela, nous allons devoir trouver des ressources et crafter des objets, pour faire face aux dangers que sont la faune et la météo. « Il n'y aura pas de guide, pas de chemin à suivre. Juste un monde, un endroit à atteindre sur la carte, et les outils nécessaires pour y parvenir. »PlayerUnknown étant un grand amateur de jeux de type sandbox, il a l'envie de créer des « mondes ouverts riches et interactifs » dans le futur, mais ce dernier est bien conscient qu'il s'agit de quelque chose de difficile. C'est pourquoi il veut procéder étape par étape, et que Prologue est la première marche, en servant de test, d'où le nom. D'ailleurs,, le joueur pourra l'acheter pour la somme qu'il souhaite.Malheureusement, aucune date de sortie n'a été communiquée. Nous devrions cependant en savoir plus dans les semaines qui suivent, maintenant que Brendan Greene est pleinement concentré sur sa nouvelle aventure.