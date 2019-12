Prologue ne sera pas PUBG 2 ou un FPS

Le prochain jeu de PlayerUnknown, créateur de PUBG, l'un des plus célèbres battle royale, a présenté son nouveau projet. Même s'il reste mystérieux, nous savons qu'il ne s'agit pas d'un « PUBG 2 », ou d'un FPS.

Nous avons créé le studio et l'avons fondé dans le but d’expérimenter de nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous faisons le premier pas vers ces nouveautés et Prologue est, pour nous, le premier jeu à en bénéficier. Je voulais avoir la chance d'apporter quelque chose d'inédit à l'échelle mondiale. [...] Ces opportunités sont rares, vous n'avez pas la chance de lancer une nouvelle propriété intellectuelle tous les jours.

Lors des Game Awards nous avons pu découvrir le teaser de, qui n'est autre que le créateur de PUBG . Toutefois, mis à part un plan séquence de quelques dizaines de secondes sur une forêt, et une petite description sur le site officiel , aucune information n'a été dévoilée, nous laissant avec moult questions.Cependant, après un entretien avec Forbes , de légers détails supplémentaires ont été partagés,. PlayerUnknown, de son vrai nom, explique que le studio qui le développe a pour but d', et quesera ce premier test, d'une longue série.Il explique par la suite qu', et qu'il ne s'agit pas non plus d'un FPS/shooter. Ce dernier est «» de Brendan Greene, présageant que d'Dans tous les cas, aucune information sur lan'a pour le moment été communiquée, ni sur l'avancement de son développement, mais Prologue sera disponible sur PC. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez visionner le teaser ci-dessous.